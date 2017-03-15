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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۳

بازرس ویژه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان پردیس:

۱۵ کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی در نمایشگاه بهاره پردیس معدوم شد

۱۵ کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی در نمایشگاه بهاره پردیس معدوم شد

پردیس- بازرس ویژه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان پردیس با تاکید بر بهداشتی بودن مواد غذایی عرضه شده در نمایشگاه بهاره از کشف ۱۵کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی در نمایشگاه بهاره پردیس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اکبری‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز طی گشت مشترکی که با حضور بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و ماموران پلیس اماکن شهرستان پردیس از غرفه‌های نمایشگاه بهاره شهر پردیس انجام شد ۱۵ کیلوگرم مواد غذایی فاقد مشخصات بهداشتی کشف و معدوم شد.

وی گفت: با بررسی های صورت گرفته بیش از ۸۰ درصد غرفه‌ها از کیفیت بالایی برخوردار هستند و با غرفه‌هایی که متخلف هستند و اجناسی با کیفیت پایین عرضه میکردند، برخورد جدی صورت گرفت.

اکبری نژاد در حاشیه این گشت مشترک گفت: بازرسی ها به طور مداوم در طول نمایشگاه انجام می‌شود و طی روزهای پایانی این بازرسی‌ها تشدید خواهد شد تا شهروندان با رضایت مایحتاج خود را تهیه کنند از این محل خارج شوند.

وی در ادامه گفت: تخلفات در این نمایشگاه بسیار کم و انگشت‌شمار بوده و بیشتر غرفه‌ها با بازرسان همکاری خوبی داشتند و با واحدهایی که همکاری نکردند برخورد و جرائمی برای آنها صادر شده است.

اکبری نژاد افزود: بزرگترین مشکلی که در نمایشگاه وجود داشت عدم درج و پلمپ قیمت توسط اتحادیه و اتاق اصناف بود، که این موضوع با تدبیر بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف و با نظارت بر روی قیمت‌ها و نصب نشانه قیمت بر روی کالاها رفع شد و مشکل خاصی دیگری گزارش نشده است.

وی در پایان ضمن تقدیر از مجری نمایشگاه بهاره و اتاق اصناف، اظهار کرد: با تلاش‌های بسیار، شاهد برگزاری نمایشگاهی بزرگ و منسجمی هستیم که استقبال خوب شهروندان و نظرسنجی‌های ابتدایی که از مراجعه کنندگان اخذ شده حاکی از رضایتمندی مردم از نمایشگاه است.

شهربانو محمودی مسؤول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس در خصوص این کشت مشترک، اظهار داشت: ۱۵ کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی در نمایشگاه بهاره پردیس از جمله آب زرشک، رنگ زعفران تقلبی، آلوچه و لواشک که  از سوی کارشناسان غیر قابل مصرف بود معدوم شد.

کد مطلب 3933094

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