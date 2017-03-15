۱۵ کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی در نمایشگاه بهاره پردیس معدوم شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی اکبری‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز طی گشت مشترکی که با حضور بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و ماموران پلیس اماکن شهرستان پردیس از غرفه‌های نمایشگاه بهاره شهر پردیس انجام شد ۱۵ کیلوگرم مواد غذایی فاقد مشخصات بهداشتی کشف و معدوم شد.

وی گفت: با بررسی های صورت گرفته بیش از ۸۰ درصد غرفه‌ها از کیفیت بالایی برخوردار هستند و با غرفه‌هایی که متخلف هستند و اجناسی با کیفیت پایین عرضه میکردند، برخورد جدی صورت گرفت.

اکبری نژاد در حاشیه این گشت مشترک گفت: بازرسی ها به طور مداوم در طول نمایشگاه انجام می‌شود و طی روزهای پایانی این بازرسی‌ها تشدید خواهد شد تا شهروندان با رضایت مایحتاج خود را تهیه کنند از این محل خارج شوند.

وی در ادامه گفت: تخلفات در این نمایشگاه بسیار کم و انگشت‌شمار بوده و بیشتر غرفه‌ها با بازرسان همکاری خوبی داشتند و با واحدهایی که همکاری نکردند برخورد و جرائمی برای آنها صادر شده است.

اکبری نژاد افزود: بزرگترین مشکلی که در نمایشگاه وجود داشت عدم درج و پلمپ قیمت توسط اتحادیه و اتاق اصناف بود، که این موضوع با تدبیر بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف و با نظارت بر روی قیمت‌ها و نصب نشانه قیمت بر روی کالاها رفع شد و مشکل خاصی دیگری گزارش نشده است.

وی در پایان ضمن تقدیر از مجری نمایشگاه بهاره و اتاق اصناف، اظهار کرد: با تلاش‌های بسیار، شاهد برگزاری نمایشگاهی بزرگ و منسجمی هستیم که استقبال خوب شهروندان و نظرسنجی‌های ابتدایی که از مراجعه کنندگان اخذ شده حاکی از رضایتمندی مردم از نمایشگاه است.

شهربانو محمودی مسؤول بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس در خصوص این کشت مشترک، اظهار داشت: ۱۵ کیلوگرم مواد غذایی غیر بهداشتی در نمایشگاه بهاره پردیس از جمله آب زرشک، رنگ زعفران تقلبی، آلوچه و لواشک که از سوی کارشناسان غیر قابل مصرف بود معدوم شد.