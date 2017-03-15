گزارشات تضعیف کننده سیستم اداری در فضای مجازی جرم محسوب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز دهقانی صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری آموزش وپرورش شهرستان قشم، اظهار داشت: کارکنان اداری ضمن حفظ شأن و کرامت خود باید در حفظ کرامت دیگران و ارباب رجوع نیز کوشا باشند.

وی ادامه داد: نگاه تحقیر آمیز به ارباب ارجوع نیز نوعی مفسده اداری به حساب می آید و کارکنان اداری باید تمام فعالیت های خود را در مجرای قانونی به پیش ببرند و نگاه عدالت محوارنه داشته باشند.

این مسئول نظارت را کانال ضمانت اجرایی در ادارات دانست و خاطر نشان کرد: نظارت به واقع ضمانت اجرایی نظام اداری و جلوگیری کننده از مفسده اداری است و اگر نظارت با دقت و حساسیت دنبال نشود، مفاسد اداری رواج پیدا می کند.

دهقانی بیان داشت:کنش اخلاقی نباید از ساختار اداری جلوتر باشد و گرنه موجب مفاسد اداری می شود و اگر کنش اخلاقی عقب تر باشد استبداد در ادارات را بوجود می آید که هر دو اینها مورد قبول نیست و اخلاق اداری همیشه همزمان با ساختار و قوانین اداری باید دیده شود.

رئیس اداره تخلفات اداری اداره کل آموزش وپرورش هرمزگان با اذعان اینکه هر چیزی که موجب تضعیف شأن و جایگاه اداری باشد جرم است، افزود: هرگزارشی بر علیه اداره و سازمان که موجب تضعیف سیستم اداره، تشویش اذعان عمومی و بد نام کردن ادارات در فضاهای مجازی بشود جر م محسوب و به عنوان تخلفات اداری می توان پیگیری نمود.

دهقانی اضافه کرد: هر گونه اطلاع رسانی اداری در شبکه های مجازی که سرور خارجی دارند جرم است و مدیران مدارس و ادارات نباید از این اطلاع رسانی کنند.

این مسئول به نظام اداری آموزش وپرورش و مدارس اشاره کرد و ابراز داشت: نظام اداری در تمام سطوح آموزش وپرورش شفاف، همراه، پاسخگو و مسئولیت پذیر است و یکی از مورد اطمینان ترین نظام های اداری کشور بشمار می آید.