کشف نخستین قورباغه فلورسنت دنیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینتیفیک آمریکن، محققان این موجود عجیب را به طور اتفاقی و هنگام مطالعه رنگدانه خال های پشت قورباغه های آمازونی کشف کردند.

پوست این حیوان در نور معمولی به رنگ سبز یا قهوه ای تیره با خال های قرمز است اما زیر نور چراغ های فلورسنت می درخشد.

به عبارت دیگر پوست فلورسنت این حیوان نور با طور موج کوتاه را جذب می کند و آن را با طول موج بلندتر دوباره منتشر می کند.

هرچند برخی از موجوداتی که در خشکی زندگی می کنند چنین پوستی دارند اما برخی آبزیان مانند انواع خاصی از عروس دریایی نیز بدنی فلورسنت دارند.