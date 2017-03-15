به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقاجانی گفت: با دستور وزیر بهداشت به تمامی دانشگاههای علوم پزشکی تکلیف شده که همه اورژانس ها، بخشهای مراقبت ویژه همه بیمارستانها در تعطیلات نوروز فعال باشد.
وی ادامه داد: در تعطیلات نوروز به تمامی ۹۰۰ بیمارستان کشور اعم از دولتی، خصوصی، خیریه و عمومی غیر دولتی تکلیف شده است که بخشهای اورژانس و همه بخشهای مراقبت ویژه شامل ICU ، CCU و NICU و PICU و نیز بخش های دیالیز به طور کامل باز باشد.
آقاجانی افزود: این بخشهای بیمارستانی در همه بیمارستانهای کشور در ایام نوروز بدون کاهش ظرفیت و به طور کامل مانند روزهای عادی فعالیت میکنند. اتاقهای عمل بیمارستانها نیز به میزانی که نیاز باشد در تعطیلات نوروز فعال خواهند بود.
وی گفت: در تمامی بیمارستانهای وزارت بهداشت در تمام شیفت های کاری ایام نوروز حتی شیفت شب حتما یک پزشک متخصص حضور دارد و ۸۰۰ پزشک متخصص برای حضور در شیفت شب بیمارستان های دولتی آمادهباش هستند.
معاون وزیر بهداشت، تاکید کرد: برای ارائه خدمات سرپایی و غیر اورژانسی به مردم نیز کلینیکهای ویژه تخصصی دانشگاههای علوم پزشکی در بسیاری از شهرها بنا به نیاز با بخشی از ظرفیت خود باز خواهند بود و اگر شهری مسافرپذیر باشد و نیاز وجود داشته باشد، کلینیکهای ویژه به اندازه نیاز در ایام نوروز باز هستند.
وی افزود: با توجه به تعطیلات نوروز به طور طبیعی مراجعات سرپایی و غیر اورژانسی مردم به پزشکان در این روزها کم میشود به همین علت ظرفیت کاری کلینیکهای ویژه نسبت به روزهای عادی تا پایان تعطیلات کاهش پیدا میکند.
آقاجانی اظهارداشت: با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت در مورد خدمات اورژانسی هیچگونه تعلل و تاخیری در ارائه خدمات در اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی در سراسر کشور از هیچ مرکز دولتی و غیر دولتی پذیرفته نیست و در صورت کم کاری و تعلل در هر مرکزی با افراد مسئول برخورد میشود.
وی افزود: مردم میتوانند هر نوع شکایت خود را از مراکز اورژانس وزارت بهداشت با شماره ۱۹۰ در میان بگذارند.
معاون درمان وزارت بهداشت، در پایان گفت: در تعطیلات نوروز، تمامی ۲۴۰۰ پایگاه اورژانس کشور با ۱۷ هزار نیروی تکنسین و استفاده از ۴۰۰۰ آمبولانس در سراسر کشور آماده خدمات رسانی به هموطنان و مسافران نوروزی هستند.
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