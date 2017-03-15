۱۱۰۰ نفر از مردم قزوین به اردوی زیارتی راهیان نور اعزام می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه قزوین، سرهنگ محرمعلی والدی در این باره اظهار کرد: در ایام نوروز ۱۱۰۰ نفر از بسیجیان و مردم شریف شهرهای اقبالیه، محمود آباد، الموت و طارم سفلی، کوهین و شینقر در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیانی جنوب کشور اعزام میشوند.
وی یادآور شد: این کاروان به استعداد ۱۶ دستگاه اتوبوس است که ۸۰۰ نفر در قالب کاروان و ۳۰۰ نفر به صورت خود جوش با ماشین شخصی در زائر سرای صاحب الامر(عج) استان قزوین مستقر در خرمشهر، حضور پیدا می کنند.
والدی اظهار داشت: زائرین در طول مدت حضور خود که به مدت ۴ روز می باشد در سرزمینهای نور از برخی از مناطق عملیاتی از جمله شلمچه، طلائیه، هویزه، دهلاویه، اروندکنار، معراج شهداء و سایر مناطق عملیاتی بازدید خواهند کرد.
وی راهیان نور را بهترین راه برای مقابله با تهدیدات فرهنگی و جنگ نرم دشمنان دانست و گفت: امید است که با اقدامات فرهنگی بسیار خوبی در طول سفر کاروان های راهیان نور پیش بینی شده در افزایش بار معنوی زائران موثر باشد و زائرین از این حرکت فرهنگی بهره کافی را ببرند.
والدی با اشاره به استقبال بی نظیر اقشار مختلف مردم از اردوهای راهیان نور گفت: انس و علاقه جوانان به آرمان های انقلاب اسلامی و اشتیاق نسل جوان به آشنایی با شهدا و دوران دفاع مقدس روز به روز در حال افزایش و قابل تحسین است.
این مسئول خاطرنشان کرد: کاروانهای راهیان نور یک حرکت عظیم فرهنگی و مقدس است و از زمانی که اعزام کاروانها به این مناطق آغاز شده است فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه پر رنگتر جلوه می کند.
فرمانده سپاه ناحیه امام سجاد(ع) در پایان یادآورشد: ما باید ادامه دهنده راه شهدا باشیم چرا که شهدا از مال و جان خود گذشتند تا کشور امنیت و آسایش داشته باشد و این اقتدار و پیشرفتی که اکنون در زمینههای مختلف علمی، اقتصادی، نظامی و سایر عرصهها شاهد آن هستیم را مدیون ایثار و از خودگذشتگی شهدای گرانقدر هستیم.
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