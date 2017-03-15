بیش از ۸۰ دستگاه تردد شمار در خوزستان داریم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مصدقی صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: معمولا هر سال از ۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین طرح جابجایی مسافران نوروزی را داریم و طبیعی است که هم باید به آنها خدمات رسانی داشته باشیم و هم اینکه ارتقای ایمنی راه ها را محقق کنیم.

وی افزود: با توجه به اینکه آغاز طرح از امروز هست مانور ایمنی را در دستور کار خود قرار دادیم استان خوزستان قریب به ۱۴ هزار کیلومتر راه دارد که ۶۰ درصد آن راه های روستایی و مابقی راه های شریانی، اصلی و فرعی است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خوزستان تصریح کرد: تردد در شبکه راه های استان بسیار سنگین است و بالغ بر ۱۲۰ میلیون تردد را در طول سال روی شبکه راه ها داریم که مدیریت این حجم تردد به هر حال سختی خودش را برای همه دستگاه های خدمات رسان به همراه دارد.

مصدقی بیان کرد: در استان خوزستان ۱۳ یادمان دفاع مقدس داریم و در ایام نوروز به دلیل شرایط مساعد آب و هوایی فرصت خوبی برای سفر به این استان برای سایر هموطنان فراهم می کند. معمولا در این ایام اگر راهیان نور و مسافران نوروزی را جمع بزنیم حدود ۵.۵ میلیون نفر در ایام نوروز به خوزستان سفر می کنند.

وی عنوان کرد: خوشبختانه هماهنگی خوبی بین دستگاه های خدمات رسان مثل هلال احمر، اورژانس، راهداری و پلیس همکاری مناسبی در حوزه ارائه خدمات مطلوب و تأمین امنیت ترافیکی وجود دارد.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خوزستان با بیان اینکه مدیریت سرعت یکی از عوامل بازدارنده می تواند نقش مهمی در تصادفات باشد، خبر داد: در زمینه آی. تی. اس مدیریت هوشمند جاده ای نیز گام های خوبی برداشته و در حال حاضر۵۱۰ کیلومتر از راه های شریانی که بیشترین (۴۰ درصد) حجم ترافیک خوزستان را به خود اختصاص می دهد تحت پوشش دوربین های ثبت تخلف قرار دادیم.

مصدقی یادآور شد: در حال حاضر بالای ۸۰ دستگاه تردد شمار در استان خوزستان داریم، اطلاعات خوبی را از این دستگاه ها به دست می آوریم که در برنامه ریزی های ما نقش مهمی دارد که نه تنها تردد بلکه سرعت غیرمجاز و همچنین توناژ اضافه را نیز دریافت می کنیم.

وی گفت: حدود یک هزار دستگاه ماشین آلات سنگین مربوط به حوزه راهداری، پلیس، هلال احمر و فوریت های پزشکی در شبکه راه ها خدمت رسانی می کنند و امیدوارم خروجی کار مثبت و کمترین حوادث رانندگی را در استان شاهد باشیم.