  1. استانها
  2. گلستان
۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۱۷

طرح نوروزی پلیس در گلستان آغاز شد

طرح نوروزی پلیس در گلستان آغاز شد

گرگان - طرح نوروزی پلیس با حضور مسئولان و رسانه ها در فرماندهی انتظامی استان گلستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح نوروزی پلیس در استان گلستان از صبح چهارشنبه با مانور خودروها در فرماندهی انتظامی استان آغاز و به مدت ۲۰ روز ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راهور گلستان در رزمایش طرح نوروزی استان گفت: طرح نوروزی پلیس در گلستان همزمان با سراسر کشور آغاز شد و تا ۱۴ فروردیت اجرا خواهد شد.

سرهنگ علی شرافتی افزود: این طرح با کمک تمامی ارگان های مرتبط اجرا خواهد شد و هدف از آن هماهنگی اقدامات تارفیکی در تعطیلات نوروزی سال ۹۶ است.

وی ادامه داد: در اجرای طرح نوروزی پلیس در گلستان از تمامی امکانات استفاده خواهیم کرد تا ایمنی لازم را برای مسافران فراهم کنیم.

کد مطلب 3933105

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها