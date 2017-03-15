طرح نوروزی پلیس در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح نوروزی پلیس در استان گلستان از صبح چهارشنبه با مانور خودروها در فرماندهی انتظامی استان آغاز و به مدت ۲۰ روز ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راهور گلستان در رزمایش طرح نوروزی استان گفت: طرح نوروزی پلیس در گلستان همزمان با سراسر کشور آغاز شد و تا ۱۴ فروردیت اجرا خواهد شد.

سرهنگ علی شرافتی افزود: این طرح با کمک تمامی ارگان های مرتبط اجرا خواهد شد و هدف از آن هماهنگی اقدامات تارفیکی در تعطیلات نوروزی سال ۹۶ است.

وی ادامه داد: در اجرای طرح نوروزی پلیس در گلستان از تمامی امکانات استفاده خواهیم کرد تا ایمنی لازم را برای مسافران فراهم کنیم.