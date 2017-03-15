نوروز ۹۶ در مازندران متفاوت خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار صبح چهارشنبه در رزمایش نوروزی پلیس با اشاره به اینکه نیروی انتظامی پاسدار حریم الهی، انتظامی، اجتماعی و اخلاقی جامعه است، امنیت امروز استان را مدیون نیروهای انتطامی برشمرد و افزود: تلاش نیروی انتطامی در نشان دادن اقتدار و توانمندی خود به مردم، ایجادگر احساس امنیت در جامعه است و امنیت زیرساخت اساسی توسعه پایدار است.

وی با اشاره به اینکه یکی از وظایف نیروی انتظامی، پیشگیری از فعالیت‌های مجرمانه است، افزود: نیروی انتطامی همواره این امر را در دستورکار دارد و با تعامل با سایر بخش‌های امنیتی مانند سپاه و اداره اطلاعات کل استان، مازندران از آرامش و امنیت کامل برخوردار است.

فلاح با اشاره به اینکه استان مازندران به خاطر شرایط خاص اقلیمی هر ساله میزبان میلیون‌ها نفر از سراسر کشور است، افزود: ما به این میزبانی افتخار می‌کنیم و در ستاد اجرایی خدمات نوروزی نیز مجدانه برای سال ۹۶ برزنامه‌ریزی شده تا بتوانیم حداقل تلفات و خسارات را شاهد باشیم و از همه امکانات و توانایی‌ها در جهت رضایتمندی مردم بهره بریم.

وی با اشاره به توجه خاص دولت تدبیر و امید در ایمن‌سازی راه‌ها و توجه به زیرساخت‌ها، نوروز ۹۶ را نوروز متفاوتی در این رابطه برشمرد و همچنین ابراز امیدواری کرد که تونل‌های مسیر جاده سوادکوه نیز بازگشایی خواهد شد.

فلاح با اشاره به نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی گفت: صداو سیما و دیگر رسانه‌ها برای کاهش تلفات و خسارات، باید تلاش کنند تا فرهنگ راهنمایی و رانندگی، استفاده از امکانات و طبیعت استان را به مردم کشور و استان گوشزد کنند.

استاندار مازندران با اشاره به آمار عملکرد موفق و شایسته تقدیر نیروی انتظامی در طول یک سال اخیر، گفت: با همه محدودیت‌ها و کمبود امکانات خوشبختانه شاهد کاهش آمار قریب به اتفاق جرائم و افزایش کشف جرائم، مواد مخدر و برخورد با ارازل و اوباش بوده‌ایم و در این زمینه استان مازندران حائز رتبه دوم در سطح کشور شده است.

وی با اشاره به دو انتخابات بسیار بزرگ در سال ۹۶، گفت: نیروی انتظامی امنیت انتخابات رادر استان فراهم می‌کند و رزمایش‌های اینچنینی نقش موثری در هم‌افزایی و مدیریت امنیتی استان خواهد داشت.