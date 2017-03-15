درخواست باورمن برای بازگشت به بسکتبال ایران و پاسخ رئیس فدراسیون

به گزارش خبرنگار مهر، درک باورمن در حالی که با بسکتبال ایران قراردادی چهار ساله برای هدایت تیم ملی داشت، در اولین روزهای سال نو میلادی ٢٠١٧ وقتی برای مرخصی به آلمان سفر کرده بود، اقدام به انعقاد قرارداد با یک تیم باشگاهی آلمان کرد و قرارداد خود با بسکتبال ایران را فسخ کرد. این در حالی است که بعد از گذشت چندماه این مربی آلمانی، متقاضی بازگشت به ایران شده است.

محمود مشحون، رئیس فدراسیون بسکتبال با اعلام این خبر گفت: باورمن اخیرا ایمیلی به فدراسیون بسکتبال ارسال و اعلام کرده برای بازگشت به ایران و از سرگیری همکاری دوباره با فدراسیون بسکتبال ابراز علاقه کرده است.

وی تصریح کرد: البته اصلا نمی توانیم دوباره به این مربی اعتماد کنیم. باورمن در سخت ترین شرایط و در حالیکه با ما قرارداد رسمی داشت، اقدام به فسخ یک طرفه قراردادش کرد. اقدام او غیراخلاقی و غیرحرفه ای بود و نمی توانیم دوباره پذیرای او شویم.

مشحون تاکید کرد که مربی بهتر از درک باورمن برای تیم ملی بسکتبال جذب خواهد شد.