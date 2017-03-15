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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷

آلمان: اتباع ترکیه اجازه شرکت در همه پرسی قانون اساسی را دارند

آلمان: اتباع ترکیه اجازه شرکت در همه پرسی قانون اساسی را دارند

دولت آلمان بطور رسمی اعلام کرد که اتباع ترک مقیم این کشور اجازه شرکت در همه پرسی اصلاحات قانون اساسی را دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، در مجموع ۱۳ مکان به منظور برگزاری همه پرسی اصلاحات قانون اساسی از تاریخ ۲۷ مارس تا ۹ آوریل در آلمان آماده و راه اندازی می شود. 

بر اساس اعلام برلین به سفارت ترکیه در آلمان عنوان شد که ایالت های برلین، اشتوتگارت، فرانکفورت، دوسلدورف، کلن، مونستر، کارلسروهه، هامبورگ، هانوفر و نورنبرگ برای برگزاری و اخذ رای همه پرسی اصلاحات قانون اساسی ترکیه تعیین شده اند. 

حدود ۱/۵ میلیون از اتباع ترکیه که در آلمان اقامت دارند و دارای گذرنامه آلمانی هستند حائز شرکت در این همه پرسی خواهند بود. 

اشپیگل در ادامه نوشت: مجوز شرکت در همه پرسی پس از مذاکرات فشرده «زیگمار گابریل» وزیر خارجه و «توماس دیمیزیره» وزیر کشور آلمان اعلام شد. 

گفتنی است که مقامات آلمان با ایراد سخنرانی های تبلیغاتی مقامات ترکیه در این کشور مخالفت کرده و مانع از تحقق آن شدند. هلند، دانمارک و اتریش نیز پس از آلمان مخالفت خود را با ورود و سخنرانی مقامات ترکیه در کشورهای خود اعلام کردند.

کد مطلب 3933112
شقایق لامع زاده

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