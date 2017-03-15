  1. حوزه و دانشگاه
تدوین بروشورهای کاربردی مشاوره ویژه دانشجویان خواجه نصیر

مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی اقدام به تدوین و ترجمه بروشورهای کاربردی ویژه دانشجویان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با استفاده از ظرفیت متخصصان خود بروشورهای کاربردی با موضوعات خودیاری، کنترل خشم، کنترل استرس و کنترل اضطراب را ترجمه و تنظیم کرد.

این بروشورهای آموزشی به تمام دانشجویان این دانشگاه ایمیل شده، همچنین جهت صرفه جویی در هزینه های مربوط به تکثیر نیز، از سایت و کانال این مرکز جهت انتشار این محصولات استفاده شده است.

مرکزمشاوره دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی علاوه بر ترجمه و تنظیم بروشورهای کاربردی،  همایش پیشرفت تحصیلی را نیز در مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار کرد.

این همایش در تاریخ‌های ۲، ۹ و ۱۶ اسفند ماه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ با حضور ۱۶۰ نفر از دانشجویان در پردیس‌های برق و کامپیوتر، مکانیک و صنایع و عمران نقشه برداری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برگزار شد.

زهرا سیفی

