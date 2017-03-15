داور سنندجی رقابت های فوتبال کاپ آسیا را قضاوت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، آرمان اسعدی کمک داور کردستانی بین دو تیم هانوی ویتنام و تمپینز سنگاپور قضاوت خواهد کرد.

دیدار دو تیم هانوی ویتنام و تمپینز سنگاپور از گروه G رقابت های ای اف سی کاپ - ۲۰۱۷ آسیا در روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۹۵ در هانوی ویتنام برگزار می شود.

موعود بنیادی فر به عنوان داور وسط و آرمان اسعدی از کردستان و سعید قاسمی به عنوان کمک های وی قضاوت این بازی را برعهده دارند.

این داور کردستانی در مهرماه امسال از سوی دپارتمان داوران فدراسیون فوتبال کشور به سمینار داوران در امارات نیز اعزام شد.

اسعدی تاکنون در رقابت های مختلف فوتبال لیگ های برتر باشگاه های کشور به قضاوت پرداخته است و یکی از داوران موفق در فوتبال به شمار می رود.

این داور کردستانی از سال ۷۸ پا به عرصه داوری نهاده و از سال ۸۶ تا به حال یکی از داوران قضاوت کننده در لیگ برتر باشگاه های کشور بوده است.