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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۹

«هوآنگ» در انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی نامزد نخواهد شد

«هوآنگ» در انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی نامزد نخواهد شد

رسانه های خارجی از تصمیم کفیل رئیس جمهوری و نخست وزیر کره جنوبی برای انصراف از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یونهاپ گزارش داد: «هوانگ کیو آهن» کفیل رئیس جمهوری کره جنوبی در جلسه چهارشنبه هیأت دولت، تصمیم خود برای انصراف از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور را اعلام خواهد کرد.

در این گزارش آمده است: هوآنگ مدتها است که حزب محافظه کار را فاقد توان برای رقابت با رقبای لیبرال، همچون«مون جائه این» رهبر سابق اپوزیسیون لیبرال می داند.

لازم به ذکر است که در جلسه روز چهارشنبه، هیأت دولت قصد دارد  ۹ می (سه شنبه ۱۹ اردیبهشت) را به عنوان تاریخ انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام کند.

گفتنی است که جمعه گذشته، دادگاه قانون اساسی کره جنوبی با صدور حکمی پارک گئون های را به دلیل سوء استفاده از قدرت، از سمت ریاست جمهوری این کشور برکنار کرد.

کد مطلب 3933115

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