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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۲۲

ایجاد شبکه حمل و نقل خودران برای اتصال ۲ جزیره

ایجاد شبکه حمل و نقل خودران برای اتصال ۲ جزیره

مقامات شهری دبی مجموعه ای از پادهای روباتیک خریده اند تا افراد را از امارات متحده عربی به جزیره مصنوعی بلو واترز( Blue Waters) منتقل کنند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، این سیستم حمل و نقل شامل ۲۵ وسیله نقلیه خودران خواهد بود که امارات متحده عربی را به جزیره بلوواترز منتقل می کنند.

 البته جزیره بلوواترز هم اکنون در حال احداث است،  اما مقامات شهری دبی امیدوارند با چنین سیستم حمل و نقلی بتوانند در یک ساعت ۱۰ هزار نفر را جابه جا کنند.

شرکت فناوری هلندی ۲gettere سیستم حمل و نقل خودران جدید را میان امارات و بلوواترز اجرا خواهد کرد. این شرکت قبلا مجموعه ای از پادهای خودران را در «مصدرسیتی» در همسایگی ابوظبی اجرا کرد.

این شبکه حمل و نقل خودران از اواخر ۲۰۱۸ یا اوایل ۲۰۱۹ میلادی اجرایی می شود.  

کد مطلب 3933116

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