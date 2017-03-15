تیم هیأت بسکتبال کردستان به دور دوم مسابقات لیگ نوجوانان صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دور برگشت مسابقات لیگ بسکتبال نوجوانان گروه شش کشور در شامگاه روز سه شنبه ۲۴ اسفند ماه با صعود هیأت کردستان پایان یافت.

در این مسابقات ۳۰ تیم از نقاط مختلف کشور حضور دارند و باشگاه های حاضر در شش گروه پنج تیمی مسابقات خود را برگزار می کند.

هیأت کردستان در این مسابقات با تیم های شیمیدر تهران، شکلی تهران ، پارسیا تهران و آریا کاشان همگروه بود و دیدارهای خود را در روزهای ۲۳ و ۲۴ اسفندماه انجام داد.

بسکتبالیست های کردستانی در مقابل تیم شکلی تهران، پارسیا تهران و آریا کاشان به پیروزی دست یافت و در مصاف با شیمیدر تهران بازی مغلوب شد.

شیمیدر تهران و هیأت کردستان به ترتیب به عنوان تیم های اول و دوم به دور برگشت مسابقات لیگ بسکتبال نوجوانان گروه ۶ کشور راه یافتند.

گفتنی است، از هر گروه دو تیم به دور دوم رقابت های بسکتبال لیگ نوجوانان کشور صعود خواهند کرد.