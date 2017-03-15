امنیت ایران ارمغان خون شهیدان/علم باید هادی و مبلغ راه شهادت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، خانه شهید حوزه علمیه بناب شامگاه سه شنبه به مناسبت روز شهدا و به منظور تکریم مقام شامخ شهدای گرانقدر این شهرستان، با حضور حجت الاسلام ولایی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شمال غرب کشور، امام جمعه، مدیر حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج)، فرماندار و جمعی از مسئولان، اساتید حوزه و طلاب افتتاح و در این مراسم از دست اندرکاران ایجاد «خانه شهید» در حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج) بناب با اهدای لوح تقدیر شد.

امنیت بی بدیل کنونی ایران ارمغان خون شهیدان است

حجت الاسلام شیخ ابوالفضل ولایی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شمال غرب کشور در این مراسم با بیان اینکه این مدرسه مدرسه شهداست؛ گفت: حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج) بناب به واسطه مدیریت شایسته مسئولان آن در زمان جنگ تحمیلی نیز طوری مدیریت شد که علیرغم حضور طلاب آن در مناطق عملیاتی یک روز هم تعطیل نشد.

وی همچنین با اشاره به جایگاه بالای شهید و شهادت در جامعه تصریح کرد: همان طوری که رهبر معظم انقلاب فرمودند «مظهر قدرت جمهوری اسلامی ایران شهدا هستند» لذا انتظار داریم علم ما هدایت گر باشد و باید مبلغ راه شهیدان باشیم.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شمال غرب کشور با بیان اینکه عزت و شرف ملت ایران در گرو توجه و ادامه راه شهیدان است؛ افزود: عزت و ماندگاری ما به این راه بستگی دارد.

حجت الاسلام ولایی تأکید کرد: هیچ کشوری به اندازه ایران امن نیست و در عین حال کشوری نیز به اندازه ایران دشمن ندارد و خون شهدا امنیت را برای جامعه ایران به ارمغان آورده است.

وی خاطرنشان کرد: استکبار جهانی و در رأس آن آمریکای جنایتکار تضعیف جایگاه برخی از نهادهای نظام از جمله سپاه، شورای نگهبان، صدا و سیما و قوه قضائیه را جزو برنامه های اصلی خود قرار داده اند و برای آن برنامه دارند.

این مسئول ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شمال غرب کشور افزود: بحول و قوه الهی از هیچ قدرتی در دنیا خوف و هراس نداریم و همانطور که بنیانگذار جمهوری اسلامی فرموده بودند «آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.» مقام معظم رهبری نیز با پیروی از این مطلب تأکید کردند نه تنها آمریکا بلکه تمام قدرت های دنیا هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

حجت الاسلام ولایی تأکید کرد: امروز تمام همت آمریکا و دشمنان نظام این است که روحیه شهادت طلبی و انقلابی را از ما بگیرند و مردم را بی تفاوت بار بیاورند که باید همچنان هوشیار باشیم.

وی اذعان کرد: این نظام در مقابل ریزش ها و رویش های زیادی نیز داشته است و نفوذ بالای جمهوری اسلامی در منطقه به برکت این رویش هاست و نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه دشمنان را کلافه کرده است.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه شمال غرب کشور یادآور شد: معتقدیم که آمریکا با وجود این شهدا و داشتن روحیه شهادت طلبی هیچ غلطی نمی تواند بکند.

افتتاح خانه شهید مقدمه ای برای برگزاری یادواره شهدای روحانی باشد

مدیر پشتیبانی حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج) بناب در این مراسم طی سخنانی ضمن گرامیداشت سالگرد روز شهدا گفت: تمام هست و نیست ما مدیون شهداست و هر قدر توان داریم باید برای پاسداشت شهدای گرانقدر قدم برداریم.

حجت الاسلام محمد باقری بنابی ضمن تقدیر و تشکر از عوامل راه اندازی «خانه شهید» در حوزه علمیه بناب افزود: امیدواریم افتتاح خانه شهید مقدمه ای برای برگزاری یادواره شهدای روحانی باشد.

وی تصریح کرد: در تلاشیم با همکاری نهاد نمایندگی ولی فقیه در سپاه عاشورا و مسئولان سپاه عاشورای آذربایجان شرقی سال آینده یادواره شهدای طلاب و روحانی حوزه های علمیه تهران، تبریز و بناب را در حوز علمیه شهرستان بناب برگزار کنیم.

گفتنی است هم اکنون بالغ بر ۷۰۰ طلبه خواهر و برادر در حوزه علمیه حضرت ولی عصر(عج) شهرستان بناب مشغول تحصیل علوم دینی در سطوح و مدارج مختلف حوزوی هستند و این حوزه علمیه از بدو تأسیس آن قریب به ۷۰ طلبه شهید تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی کرده است.