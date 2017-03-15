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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۲۴

تحولات فلسطین؛

بازداشت ۲۳ فلسطینی در کرانه باختری/ یورش به اردوگاه «الدهیشه»

بازداشت ۲۳ فلسطینی در کرانه باختری/ یورش به اردوگاه «الدهیشه»

نظامیان رژیم صهیونیستی ضمن یورش به مناطق مختلف در کرانه باختری ۲۳ شهروند فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، اقدامات خصمانه صهیونیستها علیه فلسطینیان در اراضی اشغالی ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.

به دنبال این حمله، درگیری شدیدی میان صهیونیستها و فلسطینیان درگرفت.

شاهدان عینی اعلام کردند که صهیونیستها ۲۳ فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

از سوی دیگر، نظامیان صهیونیست به اردوگاه الدهیشه واقع در کرانه باختری یورش بردند.

در جریان یورش صهیونیستها به این اردوگاه، شماری از شهروندان فلسطینی به شدت زخمی شدند.

کد مطلب 3933128

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