بازداشت ۲۳ فلسطینی در کرانه باختری/ یورش به اردوگاه «الدهیشه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، اقدامات خصمانه صهیونیستها علیه فلسطینیان در اراضی اشغالی ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، نظامیان صهیونیست به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.

به دنبال این حمله، درگیری شدیدی میان صهیونیستها و فلسطینیان درگرفت.

شاهدان عینی اعلام کردند که صهیونیستها ۲۳ فلسطینی را بدون تفهیم اتهام بازداشت کردند.

از سوی دیگر، نظامیان صهیونیست به اردوگاه الدهیشه واقع در کرانه باختری یورش بردند.

در جریان یورش صهیونیستها به این اردوگاه، شماری از شهروندان فلسطینی به شدت زخمی شدند.