محمدتقی دولت‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ۱۴ نفربر اثر حوادث چهارشنبه آخر سال در خراسان شمالی مصدوم شدند اظهار کرد: متأسفانه شب گذشته براثر حوادث ناشی از مواد محترقه انگشت دو نفر قطع و به چشم یک کودک پنج‌ساله و یک جوان آسیب رسید و مابقی مصدومان به‌صورت سرپایی درمان شدند.

وی افزود: همچنین شب گذشته اصابت ترکش مواد محترقه سبب مصدومیت پای یک جوان شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان بیان کرد: از بین ۱۴ مصدوم شب چهارشنبه‌سوری، ۱۰ نفر مربوط به شهرستان بجنورد و مابقی مربوط به سایر شهرستان‌های خراسان شمالی بود.