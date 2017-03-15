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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۵

در گفتگو با مهر مطرح شد:

۱۴ نفر براثر حوادث چهارشنبه‌سوری در خراسان شمالی مصدوم شدند

۱۴ نفر براثر حوادث چهارشنبه‌سوری در خراسان شمالی مصدوم شدند

بجنورد- رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی خراسان‌شمالی از مصدومیت ۱۴ نفربراثر حوادث چهارشنبه‌سوری در استان خبر داد.

محمدتقی دولت‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ۱۴ نفربر اثر حوادث چهارشنبه آخر سال در خراسان شمالی مصدوم شدند اظهار کرد: متأسفانه شب گذشته براثر حوادث ناشی از مواد محترقه انگشت دو نفر قطع و به چشم یک کودک پنج‌ساله و یک جوان آسیب رسید و مابقی مصدومان به‌صورت سرپایی درمان شدند.

وی افزود: همچنین شب گذشته اصابت ترکش مواد محترقه سبب مصدومیت پای یک جوان شد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی استان بیان کرد: از بین ۱۴ مصدوم شب چهارشنبه‌سوری، ۱۰ نفر مربوط به شهرستان بجنورد و مابقی مربوط به سایر شهرستان‌های خراسان شمالی بود.

کد مطلب 3933140

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