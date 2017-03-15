۱۹ نفر در حوادث چهارشنبه سوری کرمان مصدوم شدند/وقوع ۵۰ حریق

سید محمد صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده باش بیمارستان های کرمان در چهارشنبه آخر سال اظهار کرد: شب گذشته ۱۹ نفر در حوادث چهارشنبه سوری مصدوم شدند.

وی با اشاره به اینکه مصدومیت این افراد جزئی بود و صدمه جدی به سلامت آنها وارد نشده است، گفت: هفت نفر از مصدومان به صورت سرپایی و مابقی در محل حادثه مداوا شدند.

صابری ادامه داد: شمار مصدومان حوادث چهارشنبه سوری سال ۹۴ هفت مورد بود که فقط دو مورد آن به بیمارستان ارجاع داده شد و مصدومیت آنها در حد سوختگی های سطحی بود.

وی همچنین از وقوع ۵۰ مورد حریق در شهر کرمان طی شب گذشته در کرماان خبر داد و گفت: در این زمینه شاهد کاهش آمار هستیم چرا که چهارشنبه سوری سال گذشته ۸۵ مورد حریق در شهر کرمان رخ داد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به انجام اقدامات فرهنگی به منظور آگاه سازی جامعه در خصوص مخاطرات استفاده از مواد محترقه گفت: برای این منظور هشت هزار بروشور آموزشی در مدارس استان کرمان توزیع شد.