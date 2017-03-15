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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۳۳

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی کرمان:

۱۹ نفر در حوادث چهارشنبه سوری کرمان مصدوم شدند/وقوع ۵۰ حریق

۱۹ نفر در حوادث چهارشنبه سوری کرمان مصدوم شدند/وقوع ۵۰ حریق

کرمان - رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از مصدومیت ۱۹ نفر بر اثر حوادث چهارشنبه سوری امسال خبر داد.

سید محمد صابری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آماده باش بیمارستان های کرمان در چهارشنبه آخر سال اظهار کرد: شب گذشته ۱۹ نفر در حوادث چهارشنبه سوری مصدوم شدند.

وی با اشاره به اینکه مصدومیت این افراد جزئی بود و صدمه جدی به سلامت آنها وارد نشده است، گفت: هفت نفر از مصدومان به صورت سرپایی و مابقی در محل حادثه مداوا شدند.

صابری ادامه داد: شمار مصدومان حوادث چهارشنبه سوری سال ۹۴ هفت مورد بود که فقط دو مورد آن به بیمارستان ارجاع داده شد و مصدومیت آنها در حد سوختگی های سطحی بود.

وی همچنین از وقوع ۵۰ مورد حریق در شهر کرمان طی شب گذشته در کرماان خبر داد و گفت: در این زمینه شاهد کاهش آمار هستیم چرا که چهارشنبه سوری سال گذشته ۸۵ مورد حریق در شهر کرمان رخ داد.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به انجام اقدامات فرهنگی به منظور آگاه سازی جامعه در خصوص مخاطرات استفاده از مواد محترقه گفت: برای این منظور هشت هزار بروشور آموزشی در مدارس استان کرمان توزیع شد.

کد مطلب 3933142

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