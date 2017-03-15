تشریح آخرین وضعیت مصدومان پرتاب ترقه به داخل ماشین نیروی انتظامی

رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگارمهر،به تشریح جزئیات حادثه شب گذشته برای ماموران پلیس راهور در مشهد پرداخت و اظهارکرد:حوالی ساعت ۱۱و نیم شب گذشته، فردی ترقه دست سازی را به داخل ماشین ماموران پلیس راهور که مشغول انجام وظیفه در محدوده بلوار هنرستان بودند پرتاب کرده و باعث ایجاد جراحت در این ماموران می شود.

شهرام طاهر زاده افزود:بلافاصله کارشناسان اورژانس در حل حادثه حضور یافتند و دو مامور نیروی انتظامی را به نزدیک ترین بیمارستان منتقل و روند درمانی آغاز شد.

وی بیان کرد:این افراد از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی شده بودند که پس از انجام درمان های اولیه و مساعد شدن حال عمومی، به بیمارستان ثامن الائمه ناجا منتقل شده تا مطابق دستورالعمل های این بیمارستان تحت درمان قرار گیرند.

رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران خراسان رضوی خاطرنشان کرد: حال عمومی این افراد مناسب بوده است و تحت درمان قرار دارند.

طاهر زاده در خصوص آخرین آمار مصدومان شب چهارشنبه سال در مشهد گفت: تعداد مصدومان حوادث شب گذشته به ۵۸ نفر رسید که تعدادی از این افراد در بیمارستان ها بستری و مشغول مداوا هستند.