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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۵۰

تعداد مصدومان حوادث شب گذشته مشهد به ۵۸ نفر رسید

تشریح آخرین وضعیت مصدومان پرتاب ترقه به داخل ماشین نیروی انتظامی

تشریح آخرین وضعیت مصدومان پرتاب ترقه به داخل ماشین نیروی انتظامی

مشهد- دو مامور پلیس راهور که شب گذشته به دلیل پرتاب ترقه به داخل خودروی پلیس مصدوم شده بودند به بیمارستان ثامن الائمه ناجا منتقل شدند.

رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگارمهر،به تشریح جزئیات حادثه شب گذشته برای ماموران پلیس راهور در مشهد پرداخت و اظهارکرد:حوالی ساعت ۱۱و نیم شب گذشته، فردی ترقه دست سازی را به داخل ماشین ماموران پلیس راهور که مشغول انجام وظیفه در محدوده بلوار هنرستان بودند پرتاب کرده و باعث ایجاد جراحت در این ماموران می شود.

شهرام طاهر زاده افزود:بلافاصله کارشناسان اورژانس در حل حادثه حضور یافتند و دو مامور نیروی انتظامی را به نزدیک ترین بیمارستان منتقل و روند درمانی آغاز شد.

وی بیان کرد:این افراد از ناحیه دست و صورت دچار سوختگی شده بودند که پس از انجام درمان های اولیه و مساعد شدن حال عمومی، به بیمارستان ثامن الائمه ناجا منتقل شده تا مطابق دستورالعمل های این بیمارستان تحت درمان قرار گیرند.

رئیس اداره حوادث و مدیریت بحران خراسان رضوی خاطرنشان کرد: حال عمومی این افراد مناسب بوده است و تحت درمان قرار دارند.

طاهر زاده در خصوص آخرین آمار مصدومان شب چهارشنبه سال در مشهد گفت: تعداد مصدومان حوادث شب گذشته به ۵۸ نفر رسید که تعدادی از این افراد در بیمارستان ها بستری و مشغول مداوا هستند.

کد مطلب 3933144

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