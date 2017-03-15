جزئیات پذیرش بدون آزمون دانشجو در مرکز علمی کاربردی بهزیستی

ملک محمد نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام دوره های کاردانی و کارشناسی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، جهت پذیرش بدون آزمون دانشجو در نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶- ۹۵، از روز سه شنبه ۲۴ اسفند ماه جاری آغاز شده است.

وی ادامه داد: علاقمندان به تحصیل در این موسسه به عنوان تنها مجری آموزش های عالی علمی کاربردی در حوزه رفاه اجتماعی تا تاریخ ۱۵ فروردین ماه فرصت دارند نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

وی در خصوص روش پذیرش در این دوره ها نیز گفت: پذیرش دانشجو در هریک از کد رشته محل‌های تحصیلی براساس معدل کل مندرج در گواهینامه داوطلب، نوع مدرک (مرتبط یا غیر مرتبط)، سهمیه‌های آزاد، شاغل، رزمندگان، ایثارگران، بومی بودن و با توجه به صلاحیت‌های عمومی داوطلبان براساس ضوابط دانشگاه جامع علمی کاربردی و مصوبات مربوط صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: پس از انجام ثبت نام، افراد به عنوان پذیرفته شده مشروط (در مراکز آموزشی که به آن مراجعه کرده‌اند) تلقی می‌شوند و تحصیل آنان تا زمان تایید نهایی سازمان سنجش آموزش کشور به صورت مشروط خواهد بود.

سرپرست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی افزود: داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته‌های تحصیلی مراکز آموزش علمی کاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی برای ثبت‌نام می‌توانند با توجه به مندرجات دفترچه‌های راهنمای پذیرش مندرج در پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی ww.sanjesh.org، در صورت داشتن شرایط به مراکز مذکور مراجعه و با به همراه داشتن مدارک مورد نیاز تا تاریخ ۱۵ فروردین ماه ۹۶، نسبت به ثبت نام خود مطابق ضوابط اقدام کنند.

تمام متقاضیان مقطع کاردانی می‌بایست حداکثر تا تاریخ ۳۰ بهمن۱۳۹۵ دارای مدرک سه ساله نظام جدید (فنی و حرفه‌ای، کار دانش و نظری) و یا دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه (چهارساله یا شش ساله نظری و فنی و حرفه‌ای) باشند.

همچنین تمام متقاضیان مقطع کارشناسی نیز در صورتی‌که تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ موفق به اخذ مدرک کاردانی شده ‌اند مجاز به انتخاب کد رشته محل‌های مقطع کارشناسی هستند.