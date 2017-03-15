انجام ۳۰۵۰۰ سورتی پرواز در ایام نوروز

به گزارش خبرنگار مهر، رحمتالله مهابادی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران اظهار داشت: پیشبینی میشود که سه میلیون و ۷۵۰ هزار تا ۴ میلیون مسافر، طی ایام نوروز از فرودگاههای کشور تردد کنند.
به گفته وی، انتظار میرود که در ایام نوروز حجم نشست و برخاستها ۱۵ درصد رشد داشته باشد.
مهابادی ادامه داد: در اعزام و پذیرش مسافر در ایام نوروز هم، افزایش ۱۷ تا ۱۹ درصدی را شاهد خواهیم بود.
مهابادی خاطرنشان کرد: در نوروز سال جاری، تعداد فرودگاههای با خدمترسانی ۲۴ ساعته، از ۳۷ به ۴۲ فرودگاه افزایش یافت.
وی به بهبود خدمترسانی در فرودگاههای کشور اشاره کرد و گفت: بیش از ۴۲۰۰ چرخ دستی، ۱۵۰۰ ست صندلی، ۶۳۰ کانتر و ترازو برای ایام نوروز سال جاری، به فرودگاهها اضافه شده است.
مهابادی اظهار داشت: ارائه خدمات وایفای رایگان در فرودگاههای کشور هم به ۱۰ فرودگاه افزایش یافته که از این میان میتوان به فرودگاه یزد، بندرعباس، اهواز اشاره کرد.
وی اضافه کرد: دو فرودگاه مهرآباد و مشهد از خدمات حمل و نقل درون شهری (مترو) استفاده میکنند؛ ضمن اینکه توسعه ناوگان تاکسیرانی و نوسازی آن هم در دستور کار بوده است.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها به حضور ۳۰ اکیپ نوروزی اجرایی برای انجام بهتر پروازهای نوروزی (۲۵ اسفند لغایت ۱۵ فروردین) اشاره کرد و گفت: تاکسیرانی، آتشنشانی و سپاه برای خدمترسانی به مسافران آمادگی کامل دارند.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها گفت: عملیات عمرانی باند ۲۹ راست فرودگاه مهراباد تکمیل شده و افتتاح این باند در ابتدای سال جاری انجام میشود.
مهابادی تصریح کرد: حجم مسافر در فرودگاه مهرآباد طی دو، سه سال گذشته از ۱۱ میلیون به ۱۶تا ۱۷ میلیون نفر افزایش یافته است.
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