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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۲:۱۸

مدیرعامل شرکت فرودگاه ها خبرداد:

انجام ۳۰۵۰۰ سورتی پرواز در ایام نوروز

انجام ۳۰۵۰۰ سورتی پرواز در ایام نوروز

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها از انجام ۳۰۵۰۰ سورتی پرواز در ایام نوروز از تمام فرودگاه‌های کشور خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت‌الله مهابادی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران اظهار داشت: پیش‌بینی می‌شود که سه میلیون و ۷۵۰ هزار تا ۴ میلیون مسافر، طی ایام نوروز از فرودگاه‌های کشور تردد کنند.

به گفته وی، انتظار می‌رود که در ایام نوروز حجم نشست و برخاست‌ها ۱۵ درصد رشد داشته باشد.

مهابادی ادامه داد: در اعزام و پذیرش مسافر در ایام نوروز هم، افزایش ۱۷ تا ۱۹ درصدی را شاهد خواهیم بود.

مهابادی خاطرنشان کرد: در نوروز سال جاری، تعداد فرودگاه‌های با خدمت‌رسانی ۲۴ ساعته، از ۳۷ به ۴۲ فرودگاه افزایش یافت.

وی به بهبود خدمت‌رسانی در فرودگاه‌های کشور اشاره کرد و گفت: بیش از ۴۲۰۰ چرخ دستی، ۱۵۰۰ ست صندلی، ۶۳۰ کانتر و ترازو برای ایام نوروز سال جاری، به فرودگاه‌ها اضافه شده است.

مهابادی اظهار داشت: ارائه خدمات وای‌فای رایگان در فرودگاه‌های کشور هم به ۱۰ فرودگاه افزایش یافته که از این میان می‌توان به فرودگاه یزد، بندرعباس، اهواز اشاره کرد.

وی اضافه کرد: دو فرودگاه مهرآباد و مشهد از خدمات حمل و نقل درون شهری (مترو) استفاده می‌کنند؛ ضمن اینکه توسعه ناوگان تاکسیرانی و نوسازی آن هم در دستور کار بوده است.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها به حضور ۳۰ اکیپ نوروزی اجرایی برای انجام بهتر پروازهای نوروزی (۲۵ اسفند لغایت ۱۵ فروردین) اشاره کرد و گفت: تاکسیرانی، آتش‌نشانی و سپاه برای خدمت‌رسانی به مسافران آمادگی کامل دارند.

مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها گفت: عملیات عمرانی باند ۲۹ راست فرودگاه مهراباد تکمیل شده و افتتاح این باند در ابتدای سال جاری انجام می‌شود.

مهابادی تصریح کرد: حجم مسافر در فرودگاه مهرآباد طی دو، سه سال گذشته از ۱۱ میلیون به ۱۶تا ۱۷ میلیون نفر افزایش یافته است.

کد مطلب 3933148

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