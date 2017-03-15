دو جاسوس در جزیره ابوموسی دستگیر شدند/توقیف۱۱شناور بیگانه

به گزارش خبرنگار مهر، علی میرشمسی صبح چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت تشریح عملکرد یک ساله فرماندهی دریابانی در ستاد فرماندهی دریابانی برگزار شد، بیان داشت: طی عملیاتهای فرماندهی دریابانی استان هرمزگان دو جاسوس طی سال جاری در جزیره ابوموسی دستگیر و تحویل مراجع امنیتی و قضایی شده اند.

میرشمسی عنوان کرد: یکی از جاسوسان شش ماه قبل و یک جاسوس هم دو ماه قبل که هر دو ایرانی بودند شناسایی و دستگیر شدند.

وی از کشف ۸ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر استان و رشد ۴۰ درصدی در این حوزه خبرداد و گفت: در این عملیات‌ها ۹۶ نفر از قاچاقچیان اصلی دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

به گفته وی، ۴ فروند شناور در حوزه های شهرستان پارسیان و جاسک به جرم حمل و ورود ۷۰ جلد کتب ضاله و غیرمجاز مرتبط با تکفیری ها و سایر کتب مذاهب دیگر شناسایی و توقیف شد همچنین در این ارتباط هشت نفر بازداشت شدند.

سرهنگ میرشمسی خاطرنشان کرد: ۱۱ فروند شناور صیادی بیگانه به جرم ورود به مرزهای آبی جمهوری اسلامی توقیف شده اند. این شناورها مرتبط به کشورهای امارات، قطر و عمان است.

وی در مورد ارتباط با کشورهای همسایه و تبادل مجرم بیان داشت: طی سال جاری ۵۶ نفر مجرم که محکوم شده اند با کشورهای همسایه تبادل شده است.

فرمانده دریابانی استان هرمزگان اظهارداشت: ۹۰ باند قاچاق در استان شناسایی و منهدم شد همچنین طی سال جاری هزار و ۷۰۰ اتباع بیگانه و هزار و ۷۰۰ نفر قاچاقچی و متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده اند.