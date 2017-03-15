  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۰:۵۴

فرمانده دریابانی هرمزگان:

دو جاسوس در جزیره ابوموسی دستگیر شدند/توقیف۱۱شناور بیگانه

دو جاسوس در جزیره ابوموسی دستگیر شدند/توقیف۱۱شناور بیگانه

بندرعباس - فرمانده دریابانی استان هرمزگان گفت:دو جاسوس طی سال جاری در جزیره ابوموسی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی میرشمسی صبح چهارشنبه در نشست خبری که به مناسبت تشریح عملکرد یک ساله فرماندهی دریابانی در ستاد فرماندهی دریابانی برگزار شد، بیان داشت: طی عملیاتهای فرماندهی دریابانی استان هرمزگان دو جاسوس طی سال جاری در جزیره ابوموسی دستگیر و تحویل مراجع امنیتی و قضایی شده اند.

میرشمسی عنوان کرد: یکی از جاسوسان شش ماه قبل و یک جاسوس هم دو ماه قبل که هر دو ایرانی بودند شناسایی و دستگیر شدند. 

وی از کشف ۸ هزار و ۳۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر استان و رشد ۴۰ درصدی در این حوزه خبرداد و گفت: در این عملیات‌ها ۹۶ نفر از قاچاقچیان اصلی دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.

به گفته وی، ۴ فروند شناور در حوزه های شهرستان پارسیان و جاسک به جرم حمل و ورود ۷۰ جلد کتب ضاله و غیرمجاز مرتبط با تکفیری ها و سایر کتب مذاهب دیگر شناسایی و توقیف شد همچنین در این ارتباط هشت نفر بازداشت شدند.

سرهنگ میرشمسی خاطرنشان کرد: ۱۱ فروند شناور صیادی بیگانه به جرم ورود به مرزهای آبی جمهوری اسلامی توقیف شده اند. این شناورها مرتبط به کشورهای امارات، قطر و عمان است.

وی در مورد ارتباط با کشورهای همسایه و تبادل مجرم بیان داشت: طی سال جاری ۵۶ نفر مجرم که محکوم شده اند با کشورهای همسایه تبادل شده است.

فرمانده دریابانی استان هرمزگان اظهارداشت: ۹۰ باند قاچاق در استان شناسایی و منهدم شد همچنین طی سال جاری هزار و ۷۰۰ اتباع بیگانه و هزار و ۷۰۰ نفر قاچاقچی و متهم دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده اند.

کد مطلب 3933152

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها