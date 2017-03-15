به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهرستان بناب شامگاه سه شنبه در بازدید از مجتمع فولاد ظفر و نوین گستر این شهرستان با مسئولان و مدیران این واحد صنعتی دیدار و علاوه بر قرارگیری در جریان فعالیت های این مجموعه، در خصوص مسائل و مشکلات دست اندرکاران آن نیز قرار گرفت.

صداقت و شفافیت در امور از رموز موفقیت مجموعه های تولیدی و صنعتی است

حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی در حاشیه این بازدید از زحمات و تلاش های مدیران این مجموعه در جهت ایجاد اشتغال و تحقق اقتصاد مقاومتی تقدیر کرد و افزود: قطعاً با ایجاد این اشتغال ضمن اینکه خیلی از خانواده ها را خوشحال کرده و مانع از رفتن آن ها دنبال کارهای ناپسند می شوید، بطور تمام قد در بالابردن ضریب امنیت کشور و منطقه سهیم هستید.

وی ضمن ابراز امیدواری در این خصوص که مسئولان رده بالا نیز این مهم را درک کرده و در راستای حل مشکلات و رفع موانع پیش روی چنین واحدهایی قدم بردارند، تصریح کرد: یکی از رموز موفقیت واحدهای صنعتی و تولیدی همچون فولاد ظفر و نوین گستر صداقت و شفافیت در امور این مجموعه هاست و سعی کنید از این رمز عقب نشینی نکنید.

امام جمعه بناب در پایان اظهار داشت: تلاش های صورت گرفته در این واحد صنعتی جای تقدیر داشته و بنده به نیابت از سوی مردم و مسئولان از زحمات دست اندرکاران این مجموعه تشکر و آمادگی خود را برای رفع موانع و مشکلات این واحد اعلام می کنم.

انتخاب فولاد ظفر و نوین گستر بناب به عنوان واحد نمونه آذربایجان شرقی

بنابراین گزارش، در این نشست مدیر امور اداری و فروش مجمع فولاد ظفر و نوین گستر بناب با ارائه گزارشی از روند فعالیت این واحد صنعتی گفت: علیرغم تحریم ها و وجود محدودیت های مالی در کشور این واحد توانسته مسیر رشد و ترقی خود را طی کند و جا دارد اعلام کنم که این واحد امروز یکی از بی حاشیه ترین و فعال ترین واحدهای تولیدی در منطقه است.

محسن رحیمیان افزود: ین واحد یکی از واحدهای فعال و موفق منطقه است که حتی یک شکایت کارگری را نیز در مراجع ذیربط ندارد.

وی سپس از انتخاب این واحد به عنوان واحد نمونه آذربایجان شرقی در سال ۹۵ خبر داد و تصریح کرد: این واحد توانسته است خواسته های مقام معظم رهبری را در خصوص اقتصاد مقاومتی در عمل پیاده کند.

مدیر فروش این واحد بزرگ صنعتی و تولیدی با اشاره به اینکه تولیدات این واحد از لحاظ کیفیت و استاندارد از کیفیت بالایی برخوردار است، گفت: این واحد مشکل مشتری ندارد و علاوه بر تأمین نیاز داخلی تولیدات خود را به کشورهای گرجستان و افغانستان صادر می کند.

رحیمیان نبود گردش مالی را از مشکلات اساسی این واحد تولیدی اعلام و بر توجه بیش از پیش مسئولان برای حل این موضوع تأکید کرد.

به گفته وی، در این شرکت هم اکنون ۴۳۰ نفر بطور مستقیم مشغول به کار هستند که با راه اندازی فاز جدید این مجموعه در اوایل سال آینده ۲۰۰ نفر نیروی جدید نیز جذب این مجموعه خواهد شد.

مدیر فروش مجتمع فولاد ظفر و نوین گستر بناب همچنین اضافه کرد: هم اکنون روزانه دو هزار تن انواع میلگرد در این مجموعه تولید و تحویل بازار می شود.

گفتنی است بازدید حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی امام جمعه شهرستان بناب و همراهان از بخش های مختلف مراحل تولید این مجتمع از دیگر بخش های این برنامه بود.