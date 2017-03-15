فعالیت ۲۳ ایستگاه پلیس در طرح نوروزی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی اکبر جاویدان صبح چهارشنبه در آغاز رزمایش طرح نوروزی پلیس در استان گلستان، اظهار کرد: طرح نوروزی یکی از طرح های بزرگ در کشور است که بسیاری از سازمان ها را درگیر خود می کند.

وی افزود: امنیت ترافیک و امنیت انتظامی دو محور اصلی نیروی انتظامی در طرح نوروزی است، زیرا هر سال افزایش حجم مسافران را داریم.

وی با بیان اینکه شعار نیروی انتظامی در نوروز سال ۹۶، «آرامش و نشاط بهاری با قانونمندی و نظم اجتماعی است»، یادآور شد: ۲۳ ایستگاه پلیس در تفرجگاه های استان مستقر می شوند و امیدواریم در پایان این طرح شاهد رضایتمندی مردم و کاهش نا امنی ها و حوادث باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی گلستان با بیان اینکه گلستان استانی مهمان پذیر در کشور است، گفت: در تعطیلات نوروزی بابد بستر لازم را برای مسافران فراهم کنیم و تحقق این امر نیازمند همکاری تمامی ارگان های مرتبط است.

جاویدان با بیان اینکه شعار ترافیکی ایام نوروز پرهیز از خطر و آرامش در سفر است، یادآور شد: آرامش و امنیت در سفر در گرو ضابطه مندی مردم است و امیدواریم بتوانیم فضایی سرشار از نظم و آرامش در گلستان فراهم شود.

وی ادامه داد: باید این کار جمعی را با تعامل و همکاری انجام دهیم و در اجرای وظایف خود رعایت اخلاق اسلامی و دینی و اخلاق حرفه ای بسیار مهم است.

فرمانده نیروی انتظامی گلستان با اشاره به آمار تلفات جاده ای در ایام نوروز سال ۹۵، گفت: متاسفانه در نوروز ۹۵ آمار تلفات بالا بود و ۲۸ نفر جان خود را از دست دادند که ۹۰ درصد آن هم استانی های ما بودند.

جاویدان افزود: در ایام نوروز سال جدید نظارت را به نحو احسن انجام حواهیم داد تا آمار تلفات و مجروحین جاده ای به جداقل برسد.

وی ادامه داد: مهم ترین دلیل وقوع حوادث رانندگی، عجله و شتاب رانندگان است که سرعت و سبقت غیرمجاز و خستگی و خواب آلودگی منجر به این حوادث می شود.

جاویدان گفت: پلیس این اهتمام را دارد که بر اثر وظیفه ذاتی خود بر تمامی امور نظارت کند و ناچار است با رانندگانی که قانون را زیر پا می گذارند، قاطعانه برخورد کند.

وی افزود: رسیدگی سریع به حوادث ترافیکی در ایام نوروز در دستور کار پلیس قرار دارد و مسافران هم باید بدانند که شرایط جوی نسبت به سال های گذشته متفاوت است و باید تجهیزات لازم را به همراه داشته باشند.

وی با اشاره به اتفاقات مراسم چهارشنبه آخر سال در استان گفت:باید از تمانی ارگان هایی که همکاری کردند تا مردم به شادی خود بپردازند، کمال تشکر را داشته باشیم و خوشحالیم که کمترین حادثه و آسیب دیدگی را شاهد بودیم.