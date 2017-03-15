به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حاجیونی رئیس بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر صبح چهارشنبه در جشن تجلیل از پرستاران بیمارستانهای شهدای خلیج فارس و قلب بوشهر، گفت: جایگاه خدمات پرستاری در جامعه به عنوان سنگ بنای نظام سلامت است و از حیث انسانی، اسلامی و اخلاقی از وزن و جایگاه ویژهای برخوردار است.
وی با تبریک روز پرستار و روز زن اضافهکرد: جامعه پرستاری برای رسیدن به جایگاه واقعی خود باید کارشناسانه فکرکرد و برای جزییترین مسایل راهکارهای علمی و عملی پیشنهاد دهید و با رایزنی با تصمیمگیران کلان در راستای حلشان گام برداریم تنها به شرطی که روند خدمات درمانی دچار خلل نشود.
حاجیونی تصریحکرد: بیمارستانهای شهدای خلیج فارس و قلب بوشهر در بین بیمارستانهای سطح استان از جایگاه ویژهای برخوردار است و با وجود کمبودهای نیروی انسانی پرستاران با تلاش مضاعف و از خودگذشتگی خدمات رابه خوبی را ارایه مینمایند و باعث شدهاند در این حوزه کمبود احساس نشود.
رئیس بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر با اشاره به خدمات ارایه شده به مردم، گفت: در حوزه پرسنلی در بیمارستانهای ما اگر از لحاظ کمیت دچار مشکل هستیم اما از لحاظ کیفیت از بهترین استاندارهای وزارت بهداشت برخوردار است و طبق شواهد علمی و بررسیهای کارشناسی هیچ قصوری در حوزه پرستاری محکوم نشدهاند.
حاجیونی افزود: امیدواریم امسال هم در اعتباربخشی سربلند باشیم و بتوانیم استاندارهای مد نظر وزارت بهداشت را کسب نماییم اما در این اعتبارسنجی پیشرو تنها به مستندات اکتفا نمیکنند و بلکه باید آنها به صورت عملی در بخشها اجرایی باشند و جایگاه خو را قوی تثبیت کنیم.
وی خاطر نشانکرد: تیم مدیریتی پرداخت مبتنی بر عملکرد بیمارستان رسما و کاملا به صورت کمیتهای عمل خواهد کرد که در این تیم به غیر از مدیران عزیزان در دفتر خدمات پرستاری و سه سرپرستار حضور خواهند داشت تا تصمیمگیریها در حوزه منابع با پشتوانه فکری حوزه پرستاری باشد.
رئیس بیمارستان شهدای خلیج فارس بوشهر با اشاره به رضایت از خدمات پرستاری در بیمارستان، گفت: در پرداختهای آینده نگاه ویژهای به بخشهای درمانی خواهیم داشت و امیدوارم دفتر خدمات پرستاری خارج از پرداختهای پرسنل بر اساس میزان کارکردشان، طرحهای انگیزشی را طراحی کنند تا باعث ایجاد رقابت در ارایه خدمات با کیفیتتر به مردم باشد.
حاجیونی اضافهکرد: سال آینده انتخابات را پیشرو داریم که باید به عنوان قشر تحصیل کرده در تعیین سرنوشت خود مشارکت فعالی داشته باشیم و ممکن است در این میان افرادی بخواهند از برخی مسایل بهرهبرداری سیاسی کنند و از صداقت کادر پرستاری سواستفاده نموده و موج سواری کنند که باید با مسایل آگاهانه برخورد کنیم و اولویت و تمرکزمان بر سلامت باشد.
وی تصریح کرد: آرزوی بهترینها را برای سال جدید برایتان دارم و امیدوارم به همراه خانواده سلامت و خوش باشید و به همدیگر انرژی مثبت بدیم و گلایهها را علمی پیگیری کنیم و کنار هم و برای هم دلسوزی کنیم.
در این مراسم که با حضور مسئولین، پرستاران و پزشکان بیمارستانهای شهدای خلیج فارس و قلب بوشهر، طنزپرداز بوشهری حسن غلامی و گروه موسیقی سنتی سرایش در فضایی شاد و صمیمی برگزار شد، از پرستاران نمونه و همکاران بسیج جامعه پزشکی تقدیر به عمل آمد.
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