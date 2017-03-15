رمز موفقیت آیت الله العظمی گلپایگانی اخلاص بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، حجت الاسلام ناصر رفیعی شامگاه سه‌شنبه در مراسم بیست و چهارمین سالگرد ارتحال آیت الله العظمی گلپایگانی که در مسجد اعظم برگزار شد، با بیان اینکه امام علی(ع) فرمودند پرهیزگار ۳ ویژگی دارد گفت: اخلاص، کوتاه بودن آرزوها و استفاده از فرصت‌ها سه ویژگی انسان‌های پرهیزگار است.

وی با اشاره به اینکه خداوند حقی بر گردن ما دارد بیان کرد: امام سجاد(ع) می‌فرمایند بزرگ‌ترین حق خدا بر گردن شما این است که کار را برای خودش انجام دهید.

عضو هیئت علمی جامعه المصطفی ابراز داشت: پیامبر(ص) فرمودند اگر عملی را که برای خداست به انگیزه غیر خدا انجام دهید خدعه کرده‌اید.

وی با بیان اینکه اگر این روایت در جامعه نهادینه شود مشکلی در جامعه نخواهیم داشت گفت: اگر برای خدا وارد هر کاری شویم و اخلاص داشته باشیم این همه مشکل سیاسی نخواهیم داشت.

حجت الاسلام رفیعی افزود: آدم مخلص نباید منتظر تشویق باشد و تشویق‌ها بر او تأثیر نداشته باشد.

وی با اشاره به اینکه نجات انسان در اخلاص است گفت: یکی از رموز موفقیت آیت‌الله گلپایگانی اخلاص است که در پیام مقام معظم رهبری برای ایشان این نکته وجود داشت.

این کارشناس دینی بیان کرد: مراجع ما دارای اخلاص بودند و به همین دلیل بود که با توجه به حجم بالای تبلیغات دشمن علیه مراجع، آنها همچنان قداست خود را داشته باشند.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما در کل جامعه هدر دادن فرصت‌ها است گفت: در ایام نوروز ۲۰ روز نظام آموزشی ما تعطیل است و ما هیچ برنامه‌ای برای این ایام نداریم.

حجت الاسلام رفیعی عنوان کرد: در روایت داریم که واحد عمر ما نفس است و همان‌طور که معمول شده است واحد عمر ما سال نیست.

وی با اشاره به اینکه در حوزه فضایی درست شده است که به دنبال تحریف دروس هستند گفت: طلبه دارای یک توانمندی و یک مهارت است و این درس‌هایی که در حوزه است موجب توانمندی او می‌شود.

سخنران این مراسم اظهار داشت: سال‌ها بزرگان ما در حوزه‌ها بوده‌اند و این دروس بیان شده‌ است و ما نباید فضایی ایجاد کنیم که به محتوای حوزه خدشه‌ای وارد شود.

وی گفت: آیت االله العظمی گلپایگانی یک مرجع انقلابی، حاضر در صحنه بود، با اخلاص و با تقوا و دارای بعد سیاسی و مدیریت در وقت بود و با اینکه مرجع تقلید دوران خود بود هیچ‌گاه زهد و ساده زیستی خود را تعطیل نکردند.