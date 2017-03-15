قدرت اخوان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: از تعداد ۸۳ نفر مصدوم، ۴۲ نفر به دلیل سوختگی ناشی از انفجار مواد محترقه و آتش‌بازی و ۲۶ نفر به جهت آسیب‌دیدگی چشم و صورت دچار مصدومیت شدند.

وی با بیان اینکه در حوادث چهارشنبه‌سوری اردبیل تلفات جانی و قطعی عضو گزارش نشده است، اضافه کرد: چهار نفر از مصدومان به دلیل سوختگی کمتر از ۲۰ درصد در بیمارستان‌ها بستری شده و مابقی به صورت سرپایی مداوا و ترخیص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان یادآور شد: در حادثه انفجار خانه مسکونی در اردبیل طی روزهای گذشته هشت نفر فوت و سه نفر مصدوم شده بودند.