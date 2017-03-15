مجله مهر: جزیرهای پوشیده از آهن؛ از آنجایی که سقف همه خانههای جزیره «میگینگو» فلزی است و خانهها هم شبیه بهم و ردیف ساخته شدهاند، وقتی از دور به جزیره نگاه میکنید به نظر میرسد جزیره با پارچهای از آهن پوشیده شده است.
داستان جزیره خیلی مشخص نیست و بر اساس برخی داستانها میگویند دو ماهیگیر کنیایی به نامهای دالماس و جرج در سال ۱۹۹۱ به این جزیره آمدند و با ساخت خانههایشان باعث شکلگیری زندگی در این منطقه شدند.
در داستانهای دیگری هم که در اینباره وجود دارد، به یک اوگاندایی به نام جوزف اشاره میکنند که به جزیره آمده و سپس پای دوستان ماهیگیر خود را به منطقه باز کرده است.
این دو داستان محل نزاع میان دو کشور کنیا و اوگاندا بر سر مالکیت این جزیره بوده، از آنجایی که آبهای اطراف جزیره از مناطق غنی ماهیگیری است، هرکدام از کشورها به دنبال تصاحب جزیره به نام خودشان بودند.
حتی سال ۲۰۰۸ بر سر این جزیره جنگی هم میان این دو کشور در گرفت. اما ننتیجه نداد تا اینکه در سال ۲۰۱۶ دو کشور کنیا و اوگاندا توانستند به صلح دست پیدا کنند و حالا خانوادههایی که در این جزیره زندگی میکنند، شرایط مسالمتآمیزی دارند.
در حقیقت امروزه میگینگو تحت مالکیت هر دو کشور است و ماهیگیران هر دو کشور میتوانند در اطراف آن به ماهیگیری بپردازند و نیروهای پلیس هر دو کشور برای حفاظت از جزیره مقابل دزدان دریایی آماده هستند.
نکته جالب درباره جزیره این است که دقیقا کنار میگینگو جزیرهای بزرگتر و و خالی از سکنه وجود دارد، اما کسی حاضر نیست روی آن زندگی کند! آنهم به این دلیل که بر اساس یک افسانه خیلیها تصور میکنند آن جزیره محل زندگی یک دیو است و کسی جرات نمیکند حتی روی آن پا بگذارد!
در هر صورت مینگینگو متراکمترین جزیره جهان است و با اینکه دزدان دریایی به آن حمله میکنند، اما مردم آن در کنار هم زندگی میکنند و از شرایط راضی هستند. به نظر میرسد تنها چیزی که میتواند آنها را از جزیرهشان جدا کند، کم شدن ماهیهای اطراف جزیره است که روی زندگی آنها تاثیر دارد، اتفاقی که باعث شده برخی از خانوادهها از میگینگو مهاجرت کنند.
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