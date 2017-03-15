سد سیمره از مهمترین جاذبه های گردشگری استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سد سیمره در استان ایلام هم اکنون یکی از مهمترین جاذبه های گردشگری استان در فصل بهار برای گردشگران است.

رودخانه سیمره به طول ۴۱۷ کیلومتر و شیب ۰.۳ درصد، از به‌هم پیوستن رودخانه‌های قره سو و گاماسیاب به‌وجود آمده و مهمترین شاخه‌های فرعی آن چرداول و شیروان است.

عرض رودخانه در محل تنگه ۵۰ تا ۶۰ متر است و شیب در پایین دست دیواره ۱۰ تا ۱۵ درجه و در بالا دست دیواره ۴۵ تا ۵۰ درجه و نسبت عرض به ارتفاع دره ۱ به ۴ است.

ساختگاه سد ۱۸۰ متری سیمره در فاصله تقریبی ۷۰۰ کیلومتری جنوب غربی تهران، حد فاصل دو استان ایلام و لرستان و ۴۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان دره شهر بر روی رودخانه سیمره در حال احداث است.

متاسفانه هنوز بسیاری از زوایای پشت سد سیمره برای مردم کشورمان ناشناخته است که در صورت معرفی قطعا مردم برای گردشگری به این منطقه خواهند آمد.

در پشت سد سیمره مکان طبیعی بسیار بکری در کنار رودخانه برای گردشگری وجود دارد که باید مسیرهای ارتباطی به این منطقه احداث و راه اندازی شود.

حضور تاریخی کهن در منطقه سیمره و زندگی مردم از زمان های قدیم در این منطقه خود حاکی از خوش آب و هوایی این منطقه است که قطعا می تواند برای گردشگران جذاب و دیدنی باشد.