مهدی طارمی بهترین گلزن سال ۹۵ فوتبال ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی با زدن ۲۲ گل در سال ۹۵ آقای گل فوتبال ایران در این سال شد.

این مهاجم بوشهری سال ۹۵ را با گلزنی مقابل سیاه جامگان آغاز کرد و با گلزنی به تیم الریان به پایان رساند. وی در سال جاری ۱۷ گل در مسابقات لیگ برتر به ثمر رساند که از این تعداد ۱۳ گل مربوط به فصل شانزدهم و ۴ گل مربوط به فصل گذشته لیگ برتر است. این بازیکن همچنین سه گل هم برای سرخ پوشان در لیگ قهرمانان آسیا به ثمر رساند تا مجموع گ‌لهای زده‌اش با پیراهن پرسپولیس در سال ۹۵ به عدد ۲۰ برسد.

اما این همه گلزنی طارمی در سال ۹۵ نبود. چون این مهاجم در دو دیدار دوستانه تیم ملی مقابل قرقیزستان و گینه نو هم گلزنی کرد تا شمار گل های زده‌اش در سال ۹۵ به عدد ۲۲ رسیده و از این حیث عنوان بهترین گلزن فوتبال ایران در این سال را از آن خود کند.