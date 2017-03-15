پایبندی به توافق ترکیه با اروپا ضرورت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی اروپا آنلاین، «عمر چلیک» وزیر امور اتحادیه اروپا در دولت ترکیه طی سخنانی اظهار داشت: آنکارا ضرورتی برای پایبندی به تعهدات خود در قبال اتحادیه اروپا در خصوص موضوع پناهجویان نمی بیند.

وی در ادامه سخنان خود افزود: ترکیه نسبت به عملکرد کشورهای اروپایی انتقاد های زیادی دارد و مراتب اعتراض خود را به مقامات این کشور رسانده است. عمر چلیک همچنین از احتمال اعمال تحریم های آنکارا علیه هلند سخن گفت.

گفتنی است تاکنون ۱۵ مراسم رسمی دیدار وزرا و مقامات مختلف حزب عدالت و توسعه ترکیه در شهرهای برلین، اشتوتگارت، هامبورگ، مونیخ و منطقه شمالی ایالت وستفالیا در این کشور از سوی مقامات آلمانی و برخی دیگر از کشورهای اروپایی لغو شده است.

همین موضوع منجر به واکنش گسترده مقامات ترکیه از جمله رئیس جمهوری، نخست وزیر و وزیر خارجه این کشور به برخورد دولت آلمان و کشورهای اروپایی با آنها شده است.