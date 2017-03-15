راه اندازی قرارگاه نوروزی امام علی (ع) در ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری امروز در جمع خبرنگاران گفت: این قرارگاه از ۲۶ اسفند ماه ۹۵اقدامات عملیاتی ، اجرایی و فرهنگی خود را در مرکز استان و سایر شهرستان ها آغاز خواهد کرد.

وی با تاکید براینکه مردم شاهد حضور پررنگ پلیس در نوروز امسال خواهند بود،تصریح کرد: قرارگاه نوروزی امام علی(ع) با ۷ قرارگاه فرعی ارتباط مستمری با سایر دستگاههای خدمات رسان برای ارائه خدمات مضاعف به مردم و مسافران نوروزی برقرار خواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان ایلام درادامه گفت: افزایش ترددات وحجم مسافرت های نوروزی لزوم همکاری وتعامل دیگر سازمان های خدمات رسان را ضروری می داند.

وی با تاکید براینکه استان ایلام دارای بیش از سه هزار و۷۷۰ کیلومتر راه است، گفت: کنترل این راه ها وارائه خدمت به مردم نیازمند یک برنامه ریزی دقیق وهدفمند است.

سردار یاری نگاه پلیس به افراد درجامعه را نگاهی جامعه محور دانست وتصریح کرد: فرماندهی انتظامی استان با راه اندازی قرارگاه نوروزی امام علی(ع) آماده ارائه خدمت مضاعف به مسافران نوروزی است.

وی در پایان با تاکید بر برخورد قانونی و قاطع با مخلان نظم و امنیت عمومی در چهارشنبه آخر سال گفت: پلیس به دنبال حفظ آرامش مردم است و قصد ندارد جلوی شادی مردم را بگیرد.

فرمانده انتظامی استان ایلام تصریح کرد: رفتار های پرخطر برخی افراد در ایام پایانی سال می تواند شادی و نشاط بهار را به عزا وماتم تبدیل کند و به همین جهت نیروی انتظامی اجازه نخواهد داد این افراد علاوه بر صدمه زدن به خود به دیگران نیز آسیب برسانند.