  1. استانها
  2. بوشهر
۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۰۱

مدیرکل گمرک بوشهر خبر داد؛

درآمد گمرکات استان بوشهر رکورد زد/ افزایش ۲۳ درصدی

درآمد گمرکات استان بوشهر رکورد زد/ افزایش ۲۳ درصدی

بوشهر - مدیرکل گمرک بوشهر از ثبت رکوردی جدید در گمرکات استان بوشهر خبر داد و گفت: برای نخستین بار در تاریخ استان بوشهر درآمد گمرکات این استان از مرز ۲۲ هزار میلیارد ریال گذشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نوروزی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درآمد گمرکات استان بوشهر در ۱۱ ماه سال جاری ۲۲ هزار و ۴۲۵ میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: افزایش ۲۳ درصدی درآمد گمرکات استان در کنار کاهش ۲۰ درصدی واردات در راستای سیاست کاهش واردات و اقتصادی مقاومتی نشان دهنده نقش استقرار سامانه جامع امور گمرکی در گمرکات استان بوشهر است.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: درآمد گمرکات استان طی مدت یاد شده سال جاری ۲۴ درصد نسبت به پیش‌بینی درآمد اعلامی از سوی ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران بیشتر بوده است.

نوروزی افزود: پیش‌بینی درآمد گمرکات استان بوشهر در سال ۱۳۹۵، ۱۷ هزار و ۱۳۶ میلیارد و ۲۲ میلیون ریل بوده و این در حالی است که ۱۱ ماهه سال جاری ۲۲ هزار و ۴۲۵ میلیارد و ۳۰۴ میلیون و ۵۹ هزار ریال درآمد کسب شده است.

کد مطلب 3933190

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها