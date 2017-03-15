درآمد گمرکات استان بوشهر رکورد زد/ افزایش ۲۳ درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام نوروزی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: درآمد گمرکات استان بوشهر در ۱۱ ماه سال جاری ۲۲ هزار و ۴۲۵ میلیارد و ۳۰۴ میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: افزایش ۲۳ درصدی درآمد گمرکات استان در کنار کاهش ۲۰ درصدی واردات در راستای سیاست کاهش واردات و اقتصادی مقاومتی نشان دهنده نقش استقرار سامانه جامع امور گمرکی در گمرکات استان بوشهر است.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر گفت: درآمد گمرکات استان طی مدت یاد شده سال جاری ۲۴ درصد نسبت به پیش‌بینی درآمد اعلامی از سوی ستاد مرکزی گمرک جمهوری اسلامی ایران بیشتر بوده است.

نوروزی افزود: پیش‌بینی درآمد گمرکات استان بوشهر در سال ۱۳۹۵، ۱۷ هزار و ۱۳۶ میلیارد و ۲۲ میلیون ریل بوده و این در حالی است که ۱۱ ماهه سال جاری ۲۲ هزار و ۴۲۵ میلیارد و ۳۰۴ میلیون و ۵۹ هزار ریال درآمد کسب شده است.