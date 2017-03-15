نقدینگی چالش مهم فوتبال است/ با صدا و سیما به توافق رسیدیم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در مجمع فدراسیون فوتبال که صبح امروز چهارشنبه در آکادمی ملی المپیک برگزار شد گفت: قبل از هر چیز فرا رسیدن سال نو و تولد حضرت فاطمه زهرا (س) را تبریک میگویم و امیدوارم سال خوبی برای مردم ایران باشد.
وی همچنین با قرائت فاتحه، یاد و خاطره اهالی ورزش که در سال ۹۵ فوت کرده بودند را گرامی داشت.
رئیس فدراسیون فوتبال در ابتدای صحبتهایش گفت: ما دو بحث کلی داریم. بحث اول که چالش مهمی در فوتبال ماست، نقدینگی است که این مسئله سالهاست ما را آزار میدهد و هنوز نتوانستهایم این مشکل را برطرف کنیم اما امیدوارم با توافقاتی که با صدا و سیما داشتهایم، بتوانیم این معضل همیشگی را رفع کنیم.
تاج تأکید کرد: جناب اسلامیان همیشه یک مثال میزند و میگوید اگر یک راننده تاکسی ۷۰ درصد مسافرانش را به طور رایگان جابجا کند و تنها از ۳۰ درصد مسافران پول دریافت کند، بعد از چند وقت باید کسب و کار خود را تعطیل کند. ما حالا در فوتبال به همین نقطه رسیدهایم و با ۴۰ میلیارد تومان باید فوتبال کشورمان را سر و سامان بدهیم. داشتن ۱۸ تیم ملی و قهرمانیهای پی در پی نشان داده که با همین مبلغ هم توانستهایم عملکرد خوبی داشته باشیم اما باید بپذیریم که با کشورهای دیگر قابل قیاس نیستیم.
وی گفت: همراه با کفاشیان در دو سمینار شرکت کردیم و دیدیم که هزینههای حضور رؤسای فدراسیونها و امکاناتی که در اختیارشان است، در این سمینارها بیشتر از پولی است که ما برای فوتبالمان هزینه کردهایم.
رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: خوشبختانه در چند روز گذشته با تلاشی که انجام دادیم و جلساتی که با مسئولین صدا و سیما داشتیم، توانستیم به موفقیتهایی نیز دست پیدا کنیم. ما چندین بار با مسئولین مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم و بالاخره با کمک مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی توانستیم مشکلمان را با مجمع تشخیص مصلحت برطرف کنیم زیرا اگر تشخیص مصلحت نظام بر روی رأی خودش میماند، نه از مجلس و نه از شورای نگهبان کاری برنمیآمد؛ خوشبختانه با درایت و هوشیاری که مرحوم آیتالله هاشمی رفسنجانی داشت، این مشکل برطرف شد و امیدوارم در فصل فوتبالی جدید، معضلات ما کمتر شود.
تاج تصریح کرد: پس از موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق پخش، این مسئله در مجلس وارد شور شد و قرار شد که برای فصل آینده این مشکل برطرف شود و درآمد حاصله از حق پخش، قبل، حین و بعد از مسابقات به فدراسیون فوتبال داده شود.
وی افزود: پس از مصوبه مجلس، بحث ۰.۲۷ درصد و ۰.۹ درصد به فوتبال قهرمانی هم حاصل شد و میتوانیم با یک پول خوب که چیزی حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیارد است، شرایط بهتری داشته باشیم.
رئیس فدراسیون فوتبال در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم هر چه زودتر مشکلات نقدینگی در فوتبال ما حل شده تا بتوانیم برنامههایی را که در پیشرو داریم به بهترین شکل برگزار کنیم.
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