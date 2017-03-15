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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۱۴

مهدی تاج:

نقدینگی چالش مهم فوتبال است/ با صدا و سیما به توافق رسیدیم

نقدینگی چالش مهم فوتبال است/ با صدا و سیما به توافق رسیدیم

رئیس فدراسیون فوتبال با بیان اینکه مهمترین چالش در فوتبال نقدینگی است، گفت: امیدوارم بتوانیم این مشکل را هر چه زودتر برطرف کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تاج در مجمع فدراسیون فوتبال که صبح امروز چهارشنبه در آکادمی ملی المپیک برگزار شد گفت: قبل از هر چیز فرا رسیدن سال نو و تولد حضرت فاطمه زهرا (س) را تبریک می‌گویم و امیدوارم سال خوبی برای مردم ایران باشد.

وی همچنین با قرائت فاتحه، یاد و خاطره اهالی ورزش که در سال ۹۵ فوت کرده بودند را گرامی داشت.

رئیس فدراسیون فوتبال در ابتدای صحبت‌هایش گفت: ما دو بحث کلی داریم. بحث اول که چالش مهمی در فوتبال ماست، نقدینگی است که این مسئله سال‌هاست ما را آزار می‌دهد و هنوز نتوانسته‌ایم این مشکل را برطرف کنیم اما امیدوارم با توافقاتی که با صدا و سیما داشته‌ایم، بتوانیم این معضل همیشگی را رفع کنیم.

تاج تأکید کرد: جناب اسلامیان همیشه یک مثال می‌زند و می‌گوید اگر یک راننده تاکسی ۷۰ درصد مسافرانش را به طور رایگان جابجا کند و تنها از ۳۰ درصد مسافران پول دریافت کند، بعد از چند وقت باید کسب و کار خود را تعطیل کند. ما حالا در فوتبال به همین نقطه رسیده‌ایم و با ۴۰ میلیارد تومان باید فوتبال کشورمان را سر و سامان بدهیم. داشتن ۱۸ تیم ملی و قهرمانی‌های پی در پی نشان داده که با همین مبلغ هم توانسته‌ایم عملکرد خوبی داشته باشیم اما باید بپذیریم که با کشورهای دیگر قابل قیاس نیستیم.

وی گفت: همراه با کفاشیان در دو سمینار شرکت کردیم و دیدیم که هزینه‌های حضور رؤسای فدراسیون‌ها و امکاناتی که در اختیارشان است، در این سمینارها بیشتر از پولی است که ما برای فوتبالمان هزینه کرده‌ایم.

رئیس فدراسیون فوتبال ادامه داد: خوشبختانه در چند روز گذشته با تلاشی که انجام دادیم و جلساتی که با مسئولین صدا و سیما داشتیم، توانستیم به موفقیت‌هایی نیز دست پیدا کنیم. ما چندین بار با مسئولین مجمع تشخیص مصلحت نظام جلسه داشتیم و بالاخره با کمک مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی توانستیم مشکلمان را با مجمع تشخیص مصلحت برطرف کنیم زیرا اگر تشخیص مصلحت نظام بر روی رأی خودش می‌ماند، نه از مجلس و نه از شورای نگهبان کاری برنمی‌آمد؛ خوشبختانه با درایت و هوشیاری که مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی داشت، این مشکل برطرف شد و امیدوارم در فصل فوتبالی جدید، معضلات ما کمتر شود.

تاج تصریح کرد: پس از موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص حق پخش، این مسئله در مجلس وارد شور شد و قرار شد که برای فصل آینده این مشکل برطرف شود و درآمد حاصله از حق پخش، قبل، حین و بعد از مسابقات به فدراسیون فوتبال داده شود.

وی افزود: پس از مصوبه مجلس، بحث ۰.۲۷ درصد و ۰.۹ درصد به فوتبال قهرمانی هم حاصل شد و می‌توانیم با یک پول خوب که چیزی حدود ۱۷۰۰ تا ۱۸۰۰ میلیارد است، شرایط بهتری داشته باشیم.

رئیس فدراسیون فوتبال در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم هر چه زودتر مشکلات نقدینگی در فوتبال ما حل شده تا بتوانیم برنامه‌هایی را که در پیش‌رو داریم به بهترین شکل برگزار کنیم.

کد مطلب 3933191

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