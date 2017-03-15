تبلیغات صداوسیما بر پرهیز از سفرهای غیر ضروری باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی قبل از ظهر چهارشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد طی سخنانی با بیان اینکه نوروز، عید اسلامی نیست گفت: در اسلام عید اضحی، عید فطر و عید غدیر جزو اعیاد هستند.

وی در ادامه بیان کرد: نوروز عید ملی است و ما هم قبول داریم که مردم باید بروند و صله رحم کنند و در این عید ملی مردم باید بیشتر به دنبال حل مشکلات یکدیگر باشند و به آنها رسیدگی کنند.

استاد برجسته حوزه در ادامه با اشاره به تبلیغاتی که برای سفر می‌شود عنوان کرد: نتیجه این تبلیغ این می‌شود که 10 میلیون خودرو در جاده‌ها می‌روند و نتیجه این می‌شود که پلیس در پایان تعطیلات آمار زیادی از تلفات می‌دهد.

وی در ادامه بیان کرد: باید از سفرهای غیر ضروری پرهیز کرد و تبلیغ رسانه‌ها و صداوسیما هم این باشد که مردم در شهرها بمانند و به مشکلات یکدیگر رسیدگی کنند، این همه تبلیغ برای سفر که نهایت آن آمار زیاد کشته است برای چیست؟

وی در ادامه به رسانه ملی توصیه کرد این نهاد باید برنامه‌های خود را عوض کرده و تبلیغ به ماندن مردم در شهرها کند تا از اینکه عید مردم عزا شود و مردم کشته و مجروح شوند جلوگیری شود.