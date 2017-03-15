غرق شدن ۵۲۵ مهاجر در دو ماه ابتدایی سال۲۰۱۷ در دریای مدیترانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سازمان بین المللی مهاجرت با اعلام غرق شدن ۵۲۵ مهاجر در دریای مدیترانه از آغاز سال ۲۰۱۷ تا اوایل ماه مارس به گروه های حقوق بشری در مورد افزایش قربانیان در مسیرهای مهاجرت هشدار داد.

بر اساس این گزارش از تاریخ اول ژانویه تا ۹مارس دست کم ۵۲۱ نفر در حالیکه قصد عبور از دریای مدیترارنه را داشتند در این دریا غرق شدند و در روز جمعه گذشته نیز دست کم ۴ نفر دیگر در آبهای مدیترانه غرق شدند و بدین ترتیب شمار قربانیان به ۵۲۵ نفر رسید در حالیکه در مدت مشابه سال قبل ۴۷۱ نفر در مدیترانه غرق شده بودند.

افزیش آمار کشته ها در حالی است که شمار مهاجرینی که از لیبی عازم ایتالیا هستند در سال جاری میلادی بیش از دو برابر شده است بطوریکه در مدت اعلام شده ۱۳ هزار و ۴۳۹ مهاجر خود را از لیبی به ایتالیا رسانده اند در حالیکه در مدت مشابه سال قبل ۵ هزار و ۲۷۳ مهاجر از لیبی وارد ایتالیا شده بودند.

اغلب مهاجرینی که از لیبی عازم ایتالیا می شوند از کشورهای گینه، نیجریه، ساحل عاج و بنگلادش هستند.

این وضعیت در حالی است که در ماه فوریه رهبران اروپایی با پرداخت ۲۱۵ میلیون دلار به لیبی موافقت کردند. این پول برای متوقف کردن روند مهاجرت های غیرقانونی از لیبی به ایتالیا به این کشور پرداخت می شود.

نزدیکی سواحل لیبی به ایتالیا عاملی شده تا مهاجران غیرقانونی از این طریق خود را به اروپا برسانند اما اغلب این افراد در میانه راه گرفتار خشم دریا شده و غرق می شوند.