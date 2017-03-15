خدمات دهی رایگان ۴۰ دستگاه ماشین برقی در پنچشنبه و جمعه آخر سال

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر توکلی در خصوص مراسم پنجشنبه و جمعه آخر سال در مجموعه بهشت زهرا (س) گفت: بهشت زهرا از امشب (چهارشنبه) باز است و فردا بزرگترین همایش خودجوش مردمی را در این آرامستان برگزار می‌کنیم. همچنین ۵هزار پلیس راهور از میدان تجریش تا بهشت زهرا درخصوص کاهش بار ترافیکی این محدوده فعالیت می‌کنند.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) با اشاره به نصب ۱۰۰ تابلوی ترافیکی در مراسم روزهای پایانی سال افزود: موانع فیزیکی تماماَ رفع شده است و نسبت به نصب درب‌های اضطراری و بروشورهای راهنمایی نیز اقدام کرده‌ایم. همچنین در ۱۵ نقطه اصلی بهشت زهرا (س) بالن‌های راهنمایی نصب شده‌اند.

وی با اشاره به ارایه گل و گلدان و گلاب به زائران اضافه کرد: عطرافشانی و غبارویی مزار شهدا، نصب کارت تبریک و پرچم نو بر سر مزار شهدا و همچنین برپایی دعای کمیل و آخرین دعای ندبه سال نیز در دستور کار قرار گرفته است این در حالی است که مراسم سالگرد حاج احمد خمینی در حرم امام راحل (ره) برگزار می‌شود.

توکلی با اشاره به برپایی ۸ ایستگاه صلواتی در قطعات قبور شهدا تصریح کرد: تردد زائران از ایستگاه متروی حرم مطهر با ۴۰ دستگاه ماشین برقی به صورت رایگان انجام می‌شود. در روزهای پایانی سال از مردم تقاضا داریم تا از وسیله نقلیه عمومی استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان بهشت زهرا (س) با اشاره به برپایی نمایشگاه گردشگری عطر یاس که توسط عشایر ایرانی برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: میدان میوه‌وتره‌بار نیز برپا می‌شود.