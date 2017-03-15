حوادث آتش سوزی چهارشنبه سوری شیراز ۳۴ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اتش نشانی شیراز، طبق آمار ارسالی از واحد گزارشات مرکز فرماندهی ۱۲۵ ، آمار عملیاتهای مربوط به چهارشنبه آخرسال از بامداد روز سه شنبه تا ۲۴ سه شنبه شاملتعداد زنگ خور ۱۲۵ معادل ۹۶۷ تماس بوده که در سال ۹۴ این تعداد یک هزار و ۱۴۳ مورد اعلام شده و در کل نسبت به سال قبل ۱۵.۴ درصد کاهش داشته است.

همچنین مورد آتش سوزی و اطفای حریق در سال گذشته ۲۳ مورد اعلام شده که امسال ۱۵ مورد بوده است و طبق آمار ارسالی نسبت به سال گذشته، ۳۴.۷ درصد کاهش داشته است.

اما آمار امداد و نجات ۲۷.۷ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.

در کل حوادث مربوط به انفجار و حریق در اثر مواد محترقه و ترقه های دست ساز در روز و شب سه شنبه و روزهای قبل از شب چهارشنبه آخرسال ، دو مورد اعلام شده و هفت مجروح برجاگذاشته است.

مورد اول درروز دوشنبه اتفاق افتاد که مربوط به ساخت ترقه دست ساز توسط سه نوجوان ۱۵ ساله بود که حاصل ان ، انفجار منزل مسکونی و مجروح شدن مادر و کودک دو ساله ، علاوه بر سه نوجوان بوده است.

در حادثه دوم که در ساعت ۱۹ و ۲ دقیقه روز سه شنبه به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد ، افتادن ترقه دست ساز و به دنبال آن انفجار ترقه های دیگر در یک منزل مسکونی در شهرک مهدی آباد ، باعث مصدوم شدن دو نوجوان با متوسط سن ۱۴ سال و دودزدگی اسباب و لوازم منزل شد.

این در حالی است که در سال گذشته حوادث مربوط به ترقه های دست ساز۹مورد اعلام شده که ماحصل آن ، ۱۳ مجروح بوده است و تنها در شبانه روز سه شنبه سال گذشته پنج حادثه اتفاق افتاده که هشت مجروح در پی داشته است.