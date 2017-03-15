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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۵۷

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان خبر داد:

پیش بینی کسب رتبه ۱۷ خوزستان در کنکور

پیش بینی کسب رتبه ۱۷ خوزستان در کنکور

اهواز - مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: هنوز نتایج رتبه بندی استان ها در کنکور اعلام نشده است ولی با توجه به نتایج کسب شده پیش بینی کسب رتبه ۱۷ یا ۱۸ را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی زاده پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: در سال ۹۳ رتبه کنکور خوزستان ۲۷ بوده ولی در سال گذشته به رتبه ۲۱ ارتقا پیدا کرد. امسال نیز هنوز اعلام نتایج رتبه بندی استان ها صورت نگرفته ولی با توجه به نتایج کسب شده پیش بینی کسب رتبه ۱۷ یا ۱۸ را داریم.

وی افزود: تدوین برنامه کنکور در استان و فعالیت های مستمر در کل شهرها، تشکیل کلاس های تقویتی در روستاها و مناطق محروم از جمله برنامه های مهم اجرا شده است. برگزاری همایش های کنکور، توزیع کتب و نرم افزار، تشکیل پایگاه های مطالعات نوروزی نیز از دیگر کارها بود.

تقی زاده بیان کرد: بحث مالی که استاندار دستور اقدام داده بود با وجود جلسات بسیار تاکنون به نتیجه مطلوبی دست پیدا نکرده ایم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان ادامه داد: در پیش دبستانی رتبه اول کشور و در زمینه سوادآموزی بالاترین آمار جذب را داشتیم. در حوزه کنکور نیز با اولویت قرار دادن آن نیز ارتقای رتبه داشتیم.

تقی زاده تاکید کرد: فعالیت های آموزشی این اداره کل تا عصر روز شنبه ۲۸ اسفند ماه سال جاری ادامه دارد.

کد مطلب 3933201

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