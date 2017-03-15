سیزده بدر شرایط جوی کشور پایدار است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود پرهیزگار رئیس سازمان هواشناسی کشور با تأکید بر اینکه پیش‌بینی به معنای ارائه جزئیات در کوتاه مدت است و برای تعطیلات نوروزی فعلاً تنها می‌توان آینده‌نگری کرد، گفت: در روزهای باقی‌مانده از اسفند تا پایان تعطیلات نوروزی، شاهد ورود دو سامانه بارشی به کشور خواهیم بود.

وی تشریح کرد: سامانه بارشی اول امروز از غرب کشور وارد می‌شود و بارش‌ها در سطح کشور نمایان خواهد شد.

پرهیزگار ادامه داد: بیشترین فعالیت این سامانه در روزهای یکشنبه و دوشنبه بیست‌نهم و سی‌ام اسفند ماه خواهد بود و بیشینه بارش را در استان‌های غربی کشور در زاگرس خواهیم داشت. در چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، فارس، لرستان، ایلام و کرمانشاه میزان بارش بیش از ۵۰ میلی‌متر هم قابل پیش‌بینی است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: این سامانه تا روز دوم فروردین در کشور فعال است و در این روز از شرق کشور خارج می‌شود و از سوم فروردین ماه تا روز هشتم همان ماه، شرایط پایداری هوا را شاهد خواهیم بود.

پرهیزگار افزود: سامانه دوم که روز هشتم وارد کشور خواهد شد نیز رطوبت خوبی را نشان می‌دهد که بیشتر نقاط کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و تا روز یازدهم فروردین ماه فعال خواهد بود و عمده فعالیت این سامانه نهم و دهم فروردین ماه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این سامانه یازدهم فروردین ماه از شرق کشور خارج می‌شود و روزهای دوازدهم و سیزدهم فروردین ماه که مردم به طبیعت می‌روند، شرایط جوی برای کل کشور پایدار است.