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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۰۹

 رییس سازمان هواشناسی؛

سیزده بدر شرایط جوی کشور پایدار است

سیزده بدر شرایط جوی کشور پایدار است

رئیس سازمان هواشناسی وضعیت جوی تعطیلات نوروزی را تشریح کرد و گفت که در برخی از روزهای تعطیلات شاهد بارش باران خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود پرهیزگار رئیس سازمان هواشناسی کشور با تأکید بر اینکه پیش‌بینی به معنای ارائه جزئیات در کوتاه مدت است و برای تعطیلات نوروزی فعلاً تنها می‌توان آینده‌نگری کرد، گفت: در روزهای باقی‌مانده از اسفند تا پایان تعطیلات نوروزی، شاهد ورود دو سامانه بارشی به کشور خواهیم بود.

وی تشریح کرد: سامانه بارشی اول امروز از غرب کشور وارد می‌شود و بارش‌ها در سطح کشور نمایان خواهد شد.

پرهیزگار ادامه داد: بیشترین فعالیت این سامانه در روزهای یکشنبه و دوشنبه بیست‌نهم و سی‌ام اسفند ماه خواهد بود و بیشینه بارش را در استان‌های غربی کشور در زاگرس خواهیم داشت. در چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، فارس، لرستان، ایلام و کرمانشاه میزان بارش بیش از ۵۰ میلی‌متر هم قابل پیش‌بینی است.

رئیس سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: این سامانه تا روز دوم فروردین در کشور فعال است و در این روز از شرق کشور خارج می‌شود و از سوم فروردین ماه تا روز هشتم همان ماه، شرایط پایداری هوا را شاهد خواهیم بود.

پرهیزگار افزود: سامانه دوم که روز هشتم وارد کشور خواهد شد نیز رطوبت خوبی را نشان می‌دهد که بیشتر نقاط کشور را تحت تأثیر قرار خواهد داد و تا روز یازدهم فروردین ماه فعال خواهد بود و عمده فعالیت این سامانه نهم و دهم فروردین ماه است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این سامانه یازدهم فروردین ماه از شرق کشور خارج می‌شود و روزهای دوازدهم و سیزدهم فروردین ماه که مردم به طبیعت می‌روند، شرایط جوی برای کل کشور پایدار است.

کد مطلب 3933202
مسعود بربر

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