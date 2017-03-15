شهروندان اردبیلی از خرید گوشت قرمز فاقد مهر بهداشتی خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، صادق صالحی صبح چهارشنبه در جلسه برنامه‌های دامپزشکی برای عید نوروز تصریح کرد: در آستانه تعطیلات عید نوروز تقاضا برای گوشت قرمز و سفید افزایش می‌یابد و لازم است شهروندان با مراقبت نسبت به تأمین گوشت مورد نیاز اقدام کنند.

وی افزود: بارها تأکید شده که گوشت فاقد مهر دامپزشکی خریداری نشود و هر گونه مورد مشکوک نیز به مأموران دامپزشکی و بهداشت اطلاع‌رسانی شود.

مدیرکل دامپزشکی استان تأکید کرد: علاوه بر این گوشت از پیش چرخ شده، گوشت مرغ قطعه شده بدون بسته‌بندی و یا فرآورده‌های خام دامی دارای بسته‌بندی با برچسب مخدوش به هیچ عنوان مورد تائید دامپزشکی نیست.

صالحی متذکر شد: با افزایش آگاهی شهروندان و خودداری از خرید محصولاتی از این دست، فروشگاه‌ها و قصابی‌ها نیز ناگزیر خواهند شد از فروش محصولاتی به این شکل خودداری کنند.

وی تأکید کرد: در مقابل گوشت قرمز ممهور به مهر دامپزشکی بعد از طی چرخه نظارتی وارد بازار شده و بدون نگرانی می‌تواند به مصرف شهروندان برسد.

وی افزود: به منظور نظارت بر نحوه توزیع گوشت و فرآورده‌های گوشتی در تعطیلات نوروزی ۲۷ اکیپ ثابت و سیار متشکل از ۳۹ بازرس بهداشت از ۲۵ اسفند ماه تا ۱۵ فرودین ماه فعالیت خواهند داشت.

مدیرکل دامپزشکی استان با تأکید به رسیدگی به شکایات مردمی در کوتاه‌مدت اضافه کرد: در این مدت تمامی امکان مرتبط با تولید، توزیع و فروش گوشت و فرآورده‌های گوشتی به صورت مداوم نظارت می‌شود.

صالحی افزود: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه مورد مشکوک می‌توانند با شماره تلفن‌های ۳۳۳۵۵۹۹۰و ۳۳۳۳۲۸۰۰ تماس حاصل نمایند.