سرآمد ویژه نوروز۹۶ منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بازار نویی و نوشدگی، با بهار رونق بسیار می گیرد. طبیعت در این فصل دوباره نو می شود. نوآوری می کند. دست به نوزایی می زند. انسان، مادامی که گوش به آواز طبیعت دهد و نگاه تیزبین به آن داشته، کارش پیش رفته و قوه خلاقه اش، فعال تر و بارورتر شده است.



پرویز کرمی سردبیر «سرآمد» در سرمقاله ویژه نامه نوروزی این ماهنامه، از این نگاه سخن گفته و نوشته است: رشد و شکوفایی زمین ما اگر به بهار طبیعت است، بالندگی و پیشرفت مان هم به شکوفایی فناوری و نوآوری و رونق بخشیدن به کسب و کارهای فناورانه و نواورانه است. اینها فقط شعار نیست، راهنمای عمل است. راه بزرگ شدن و بالاتر رفتن است. جوانان ما موسم سرزندگی و شادابی و بهارانگی کشورمان هستند. قدرشان را بدانیم. دانشگاه ها و کارخانه ها و شرکت های بزرگ و کوچک و بازار، پر است از این جوان ها که نباید تلاش کنیم به راهشان بیاوریم، بلکه راه را به رویشان نبدیم. راه ها را بازتر و پهن تر کنیم. موانع را از جلوی پایشان برداریم.



سی و چهارمین ماهنامه خبری، علمی، آموزشی و تحلیلی «سرآمد» ویژه نوروز ۱۳۹۶، در ۱۳۲ صفحه و به صاحب امتیازی بنیاد ملی نخبگان، مدیرمسئولی سورنا ستاری و سردبیری پرویز کرمی، منتشر شده است.