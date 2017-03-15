آموزش فنی و حرفه ای در پردیس منجر به افزایش صادرات می شود

آزاده ریاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برپایی این نمایشگاه یک حرکت موثر و مهم در توسعه و شکوفایی علمی و مهارتی جامعه است.
وی گفت: این سازمان با تکیه بر نوآوری و تلاش های علمی و پژوهشی، زمینه ساز حضور موثر جوانان عزیز کشورمان در بازارهای کاری است.
ریاحی افزود: این مرکز طی یکسال اخیر حدود سه هزار نفر ساعت کلاسهای آموزش، اقتصاد مقاومتی را برای بانوان سرپرست خانوار پردیسی برگزار کرده است.
مدیر مرکز آموزش فنیوحرفهای شهرستان پردیس ادامه داد: تمام آموزشهای ما در این مرکز کاملا رایگان بوده و خوشبختانه استقبال خوبی از سوی شهروندان برای حضور در دورههای مختلف این مرکز وجود دارد.
وی اضافه کرد: این مرکز رشتههای برق کار صنعتی، اتوماسیون اداری درجه دو، برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی، کشتکار گلخانهای، پرورش توتفرنگی، دورههای تعمیر تلفنهمراه و کارآفرینی و گردشگری را به صورت رایگان آموزش می دهد.
ریاحی اظهار کرد: تعهد امسال این مرکز آموزش ۱۱۱ نفر ساعت بوده که بالاتر از تعهد خود توانستیم سههزار نفر ساعت را آموزش و قدمی بلند در جهت بهبود فضای آموزشی شهرستان پردیس برداریم.
مدیر مرکز آموزش فنیوحرفهای شهرستان پردیس با بیان تاثیر بالای مهارت آموزشی در مراکز فنیوحرفهای، گفت: اگر بتوانیم فرهنگ مهارت آموزی را به جامعه منتقل کنیم به طور حتم اشتغالزایی ما روند صعودی و مثبتی خواهد داشت و در افرادی با مهارت بالا در هنگام اشتغال بازده کاری بالاتری برای کارفرماها خواهند داشت.
وی افزود: در مقوله اقتصاد مقاومتی آموزشهای صنایع دستی و قالیبافی را برای زنان سرپرست خانوار برگزار کردیم که این باعث رونق کسب و کار و توانمندی اقتصادی را برای این افراد در پی داشته و پس از طی این دورهها وارد بازار کار شدند.
ریاحی ادامه داد: به زودی در این مرکز رشتههای جدید و نوینی عرضه میشود که در صورت همکاری صنایع این آموزشها می تواند در کسب و کار آنها رونق فراوانی داشته باشد.
مدیر مرکز آموزش فنیوحرفهای شهرستان پردیس اضافه کرد: خشک کردن میوه یکی از این رشتههای جدید است که اگر افراد این آموزشها را فرا بگیرند میتوانیم استفادههای بهینهای از محصولات کشاورزی داشته باشیم و افراد می توانند پس از چند ماه تلاش صادرات این محصول را هم آغاز کنند و به این ترتیب گامی موثر در جهت اقتصاد مقاومتی برخواهیم داشت.
وی با بیان اینکه طی سال ۹۵ دو نمایشگاه مهارت و اقتصاد مقاومتی را برگزار کردیم، اظهار کرد: امیدواریم با تلاش این مرکز بازار کاری توانمند و فعال تر را شاهد باشیم و در آینده با ورود رشتههای جدید افراد بیشتری در این مرکز مهارت کسب کنند.
ریاحی گفت: حمایتهای مسئولین باعث دلگرمی و رشد مهارت در شهرستان می شود اما از ادارات منطقه درخواست داریم همکاری خود را با این مرکز بیشتر کنند.
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