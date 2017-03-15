کار در آموزش و پرورش خوزستان لاک پشتی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش اظهار کرد: از زحمات تمامی افراد در همه حوزه ها به ویژه شورای آموزش و پرورش در این سالی که رو به انتهاست و منجر به ارتقا، بهبود کیفی و کمی سیستم شده تقدیر و تشکر می کنم. امیدوارم این حرکت رو به رشد همچنان ادامه پیداکند.

وی افزود: کار در آموزش و پرورش لاک پشتی است ولی باید استمرار داشته باشد تا در سال های آینده شاهد ارتقای کیفیت آموزشی و علمی استان باشیم. این فعالیت ها در صورت استمرار، باعث رقم زدن موفقیت های بسیار درخشانی در آینده خوزستان می شوند که مسئولان بعد از ما نیز باید آن را حفظ و ارتقا دهند.

شریعتی بیان کرد: از تمامی کسانی که در برنامه ریزی خود را برای دانش آموزانی که توان علمی را دارند ولی توانمندی مالی را ندارند، برای نزدیک شدن به اجرایی شدن عدالت آموزشی و بی بهره نماندن آنها حتما کلاس های تقویتی خصوصی را برگزار کنید.

استاندار خوزستان ادامه داد: پنج میلیارد تومان اعتبار برای دانش آموزان با ظرفیت تحصیلی خوب که توانمندی مالی ندارند را مصوب کردیم حتی اگر شرکت ها این اعتبار را تأمین نکردند من خودم متعهد به تأمین آن می شود چون فردای قیامت در مقابل این دانش آموزانی که استعداد لازم را دارند ولی توان مالی ندارند، پاسخگو هستیم.

شریعتی عنوان کرد: باید تمامی دانش آموزان خوزستانی را فرزندان خود بدانیم و همانطور که به فکر کنکور فرزندان خود هستیم باید به سایر فرزندان این استان هم توجه داشته باشیم. قطعا اگر خواستار تحقق توسعه متوازن و پیشرفت در تمامی عرصه ها هستیم باید محوریت را کنکور قرار دهند.

وی خطاب به معاون برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه گفت: محوریت در خوزستان باید کنکور باشد و تمامی سازمان ها باید در این راستا فعال حاضر شوند تا آینده استان تضمین شود. حتما تأکیدات لازم را در این زمینه داشته باشند.

استاندار خوزستان اظهار کرد: برای کنکور یک زیرکمیته ای تشکیل و رئیس سازمان برنامه و بودجه مسئولیت آن را برعهده گرفته و سازمان های اقتصادی نیز در کنار آموزش و پرورش در آن عضویت داشته باشند. این مسئله باید مصوبه جلسه امروز باشد و در تمامی جلسات شورا باید گزارش فعالیت های انجام شده را ارائه دهند.

شریعتی تصریح کرد: خوزستان با این پتانسیل ها و توانمندی ها داشتن رتبه ۲۱ را نباید بپذیرد چون حتی فرزندان خوزستانی نیز این پتانسیل را دارند. باید اهتمام ویژه ای در این زمینه داشته باشند و هرچه به صدر جدول کنکور کشور نزدیک شویم باید اقدامات را به صورت میلیمتری و با توجه بیشتری انجام دهیم.

وی گفت: دولت اعلام می کند خوزستان قلب تپنده اقتصاد کشور است ولی ما از این ظرفیت استفاده و بهره مندی لازم را نداریم. فکر می کنم متناسب با محرومیت های استان، پتانسیل و فرصت داریم که آنها را نیز بهره مند کنیم.

شریعتی افزود: هدررفت هزینه در سازمان های متمول استان برای هزینه های بسیاری که هیچ بازدهی خاصی ندارد و فقط تبدیل به کارنامه می شود. مثلا همین کار فرهنگی به چه میزان انجام می شود ولی نتیجه آنها کجاست چون کار زیرساختی نمی کنیم و فقط کار روبنایی انجام می دهیم. البته ناگفته نماند که خود ما هم از مدیران کار روبنایی می خواهیم مثلا وقتی که یک بنر بالا نرفته و نصب نشود دادمان درمی آید.

وی اظهار کرد: خیلی از دانش آموزان بنیه مالی ضعیفی دارند و این روحیه دانش آموزان را تضعیف می کند اما در مقابل بسیاری از سازمان ها هدررفت هزینه دارند.

شریعتی با اشاره به اینکه دستگاه های متمول باید حامی و پشتیبان آموزش و پرورش و همچنین ورزش و جوانان باشند، تأکید کرد: کارهای کارشناسی را انجام دهید تا نیازهای این حوزه ها را به دستگاه های متمول تکلیف کنم. بسیاری از دستگاه ها باید از هزنیه های فرهنگی خود را نگه دارند تا به آموزش و پرورش و ورزش و جوانان کمک کنند.

استاندار خوزستان بیان کرد: از روز اول که روی کار آمدم اعلام کردم که آموزش و پرورش و سلامت محور اصلی اقدامات است چون این حوزه ها جزو وظایف حکومتی است. در این حوزه ها ما متولی و مسئول کار هستیم و باید به صورت ویژه در این زمینه حضور داشته و در صورت نقصان در سلامت، امنیت و آموزش باید پاسخگو باشیم و نمی توانیم آن را به دیگری واگذار کنیم.