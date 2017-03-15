«عیدانه» هم دل یار مهربان را به دست نیاورد

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مونا محمدقاسمی: طرح عیدانه کتاب به‌عنوان یکی از طرح‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب در آستانه سال نو است که باهدف بازگرداندن رونق به بازار کتاب در استان‌های کشور برای دومین سال پیاپی با شعار «امسال هم کتاب عیدی دهیم» از تاریخ ۱۵ اسفندماه سال جاری لغایت ۱۵ فروردین سال ۹۶ برای علاقه‌مندان و خریداران کتاب آغاز شد.

در این طرح خریداران می‌توانند با در دست داشتن کارت ملی، کتاب‌های موردنظر خود را در چند نوبت و از کتاب‌فروشی‌های مختلفی که عضو طرح هستند خریداری کنند. در عیدانه کتاب‏ های حوزه بزرگ‌سال را با ۲۰ درصد و کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان را با ۲۵ درصد تخفیف تا سقف ۱۰۰ هزار تومان می توان خریداری کرد.

۱۱ کتابفروشی مجری طرح عیدانه در گلستان

طرح عیدانه کتاب در ۷۰۰ کتاب‌فروشی کشور در حال اجراست و این در حالی است که در گلستان ۱۱ کتاب‌فروشی برای ارائه این طرح اعلام آمادگی کره‌اند. از این ۱۱ کتاب‌فروشی ۹ مورد مربوط به شهرستان گرگان، یک مورد شهرستان کردکوی و یک کتاب‌فروشی مربوط به شهرستان گنبدکاووس است.

برای بررسی استقبال مردم از این طرح به سراغ چند کتاب‌فروشی در شهر گرگان رفتیم تا احوال طرح عیدانه را از خریداران و فروشندگان کتاب جویا شویم.

جعفر جلالی، صاحب کتاب‌فروشی جلالی در رابطه با استقبال مردم از طرح عیدانه به خبرنگار مهر گفت: برای اینکه از این طرح استقبال خوبی شود لازم است تبلیغات زیادی انجام شود چراکه بسیاری از مردم از این طرح اطلاعی ندارند.

وی افزود: یکی از ایرادات طرح عیدانه کتاب این است که خریداران تعدادی محدودی از کتاب‌هایی که در سامانه (KETAB.IR) ثبت‌شده است را می‌توانند با استفاده از تخفیف خریداری کنند و این در حالی است که ممکن است این کتاب‌ها موردنظر افراد نباشد و همین امر باعث کاهش استقبال می‌شود.

مهتاب جلیلی یکی از فروشندگان کتاب‌فروشی «اوستا» در شهرستان کردکوی هم به خبرنگار مهر گفت: عیدانه طرح خوبی است اما آن‌گونه که باید مورد استقبال قرار نمی گیرد.

وی افزود: اطلاع‌رسانی برای افزایش استقبال مردم امر مهمی است که باید موردتوجه کتاب‌فروشی‌ها قرار گیرد و خود ما با تبلیغ از طریق اینستگرام و گفتگو با خریداران به آن‌ها از وجود این طرح تخفیفی اطلاع‌رسانی می‌کنیم و زمانی که خریدارن مطلع می‌شوند استقبال خوبی می‌کنند.

جلیلی اظهار کرد: البته به درصد پایین تخفیف آن انتقاد است چراکه تخفیف ۲۰ درصدی برای یک کتاب ۷۰ هزارتومانی آن‌قدر چشمگیر نیست که مخاطبان را ترغیب به خرید کتاب کند.

مریم کشاورز بانویی است که به همراه پسر ۱۳ ساله‌اش برای خرید کتاب کمک‌درسی به کتاب‌فروشی آمده است. وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من از طریق پوستری که روی شیشه کتاب‌فروشی نصب‌شده بود از طرح عیدانه مطلع و خوشحال شدم که می‌توانم کتاب‌های موردنیاز درسی فرزندم را خریداری کنم اما با مراجعه به فروشنده متوجه شدم این کتب شامل تخفیف نمی‌شود.

کشاورز با ابراز ناراحتی خود از این شرایط گفت: به نظر من وزارت ارشاد باید این طرح را شامل تمامی کتاب‌ها قرار دهد تا همه اقشار جامعه بتوانند از آن بهره‌مند شوند.

سارا کمالی دیگر بانویی است که در کتابفروشی حضور دارد و ضمن تایید صحبت های خانم کشاورز، گفت: من از طریق فضای مجازی با این طرح آشنا شدم که با شعار « امسال هم کتاب عیدی دهیم » در گروه ها دست به دست می چرخید اما به شخصه تمایلی به هدیه دادن کتاب ندارم چون اطرافیانم خیلی اهل مطالعه نیستند و می دانم هدیه داده شده خوانده نمی شود به همین دلیل ترجیح می دهم با نوع دیگری از هدیه دل عزیزانم را شاد کنم.

در ادامه به سراغ یک کارشناس فرهنگی رفتیم تا تاثیر اینگونه طرح های تخفیفی بر افزایش انگیزه مردم در خرید کتاب را جویا شویم.

رحمت‌الله رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر وضعیت مطالعه در جامعه را نگران کننده توصیف کرد و اظهار کرد: متأسفانه لایه و قشری که باید به سمت کتاب خواندن برود نمی‌رود و ما شاهدیم مطالعه در بین پزشکان، مهندسان، معلمان و دیگر اقشار جامعه کم است.

وی تصریح کرد: شاید یکی از بهانه‌هایی که این اقشار برای نخواندن کتاب می‌آورند قیمت بالای کتاب بوده که این امر درست و قابل‌قبول نیست.

هر طرحی که بتواند حرکت کوچکی در راستای افزایش فرهنگ مطالعه انجام دهد شایسته تقدیر و قابل حمایت است

رجایی اظهار کرد: هر طرحی که بتواند حرکت کوچکی در راستای افزایش فرهنگ مطالعه انجام دهد از دید من شایسته تقدیر و قابل حمایت است.

این کارشناس فرهنگی ادامه داد: به نظرمن خوبی این‌چنین طرح‌هایی این است که قشر کتاب‌خوان از تخفیف‌ها استفاده می کنند نه افراد دیگر ، چراکه درگذشته بن‌های تخفیفی توزیع می‌شد که به دست کتاب‌خوان‌ها نمی‌رسید و فروخته می‌شد.

رجایی اظهار کرد: اینکه این طرح کتاب‌های کمک‌درسی را شامل نمی‌شود خوب است چراکه امروز دانش آموزان ما تنها به مطالعه این کتاب‌ها رو می‌آورند و از مطالعه کتاب های دیگر غافل می شوند.

طرح عیدانه با دید مثبت نگاه شود

وی با بیان اینکه باید با نگاه مثبت به این طرح نگاه شود، گفت: به نظر من این طرح عیدانه می‌تواند بخش اعظم نیاز جامعه کتاب‌خوان را رفع کند چراکه برای توسعه و پیشرفت کشور نیاز به مطالعه و آگاهی داریم و این آگاهی تنها از فضای مجازی به دست نمی‌آید.

رجایی تصریح کرد: درست است که برخی مطالب موجود در فضای مجازی خوب است اما مطالعه کتاب انس و الفت خاصی بین خواننده و کتاب پدید می‌آورد که این امر در فضای مجازی دست‌یافتنی نیست.

وی اظهار کرد: اگر فرهنگ کتاب‌خوانی در جامعه ما از بین برود از چرخه توسعه عقب می‌مانیم و این اصلاً برای کشور خبر خوبی نیست.

به سراغ معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان رفتیم و در رابطه با استقبال کتاب‌فروشی‌های گلستان از این طرح جویا شدیم.

قدرت الله دائمی به خبرنگار مهر گفت: در سال گذشته تنها دو کتاب‌فروشی در این طرح شرکت داشتند اما در سال جاری این تعداد به ۱۱ کتابخانه افزایش‌یافته که نشان از موفقیت طرح بوده است.

وی تصریح کرد: سال ۹۴ بیش از ۳۰۰ کتاب‌فروشی کشور در این طرح شرکت داشتندکه این آمار در سال جاری به بیش از ۷۰۰ کتاب‌فروشی افزایش‌یافته است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان اظهار کرد: وزارت ارشاد با برگزاری چنین طرح‌هایی تلاش می‌کند تا یارانه مربوط به کتاب را تنها به نمایشگاه کتاب محدود نکند و در فصول و ایام مختلف سال شرایطی را فراهم کند تا علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی در طول سال از این شرایط بهره‌مند شود.

دائمی تصریح کرد: وزارت ارشاد علاوه بر طرح عیدانه طرح‌هایی همچون تابستانه و پاییزی هم در دستور کار خود دارد تا جامعه کتاب‌خوان از فرصت‌های بیشتری برای دریافت یارانه بهره ببرند.

وی تصریح کرد: هر طرحی که به‌تازگی آغاز می‌شود قطعاً دچار نواقصی بوده که طی زمان این نواقص برطرف می‌شود و قطعاً برگزاری این طرح‌ها نیاز به کار کارشناسی شده دارد تا نقاط ضعف و قدرت آن شناسایی شود.

دائمی گفت: به اعتقاد من یکی از علت‌های نام‌گذاری این طرح به نام عیدانه کتاب به این دلیل بوده که مردم یادشان بیفتد برای عیدی دادن از کتاب هم می‌توانند استفاده کنند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در رابطه با مراکز فروش کتابی که تخفیف ۵۰ درصدی اعمال می‌کنند، اظهار کرد: این مراکز زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاد فعالیت می کنند، البته شرکت های توزیع‌کننده کتاب در قبال سود کمتر اقدام به این کار می‌کنند.

وی تصریح کرد: در این‌گونه حراجی‌ها از کتب تخصصی خبری نیست و بیشتر کتاب‌های عرضه شده عمومی هستند که جنس اکثر آن‌ها از کاغذ متوسط تهیه‌شده به همین دلیل قیمت پایینی دارند وبا هزینه کمتری نسبت به کتب تخصصی چاپ می‌شوند.

دائمی در رابطه با شرایط عضویت کتاب‌فروشی‌ها برای استفاده از طرح عیدانه کتاب گفت: برای اینکه یک کتاب‌فروشی بتواند در طرح‌های تخفیف وزارت ارشاد شرکت کند علاوه برداشتن سابقه حتماً باید به‌تنهایی درزمینهٔ فروش کتاب نه لوازم التحریر چراکه موردقبول وزارت ارشاد نیست.