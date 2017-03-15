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۲۵ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۲۰

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه خبرداد:

کسب تندیس جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی توسط هنرمند کرمانشاهی

کسب تندیس جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی توسط هنرمند کرمانشاهی

کرمانشاه- رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه از کسب تندیس ومدال جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی توسط هنرمند عضو انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه خبر داد.

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، از کسب تندیس و مدال جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ورزشی توسط هنرمند عضو انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه خبر داد.

وی افزود: مستند «من و بایسیکل» ساخته «لطیف فتاحی» و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوان کرمانشاه است که موفق به کسب تندیس جشنواره بین المللی فیلم های ورزشی شد.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه تصریح کرد: این مستند که پیش از این در جشنواره بین المللی فیلم رشد نیز موفق به کسب تندیس شده بود، روایتگر زندگی مردی مسن است که با دوچرخه اش به بسیاری از نقاط دیدنی کرمانشاه سفر می کند.

رضایی گفت: تصویربرداری این کار برعهده یزدان باقری بوده و صدا برداری آن را نادر مومیوند انجام داده است. هم چنین  لطیف فتاحی هم اکنون مشغول ساخت فیلمی با موضوع آموزش و پرورش است.

کد مطلب 3933217

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