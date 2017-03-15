به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی صبح امروز در حاشیه آخرین جلسه هیأت دولت در سال ۱۳۹۵ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال جاری در زمینه زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی، حرکت‌های بسیار مثبتی در کشور انجام شد.

وی افزود: پیشبرد برنامه های اقتصادی و ایجاد امنیت با کمک مردم، خودکفایی در گندم، موفقیت در تولید و صادرات، جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته در زمینه انرژی، رشد مناسب در زمینه مواد غذایی، کشاورزی، حمل و نقل ریلی، جاده‌ای، هوایی و صنعت گردشگری و افتتاح سدها و نیروگاه‌های جدید، از مهم‌ترین این اقدامات بود.

رییس‌ جمهور با اشاره به نامگذاری سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب به «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل‌» گفت: در این زمینه با برنامه‌ریزی برای اجرای طرح‌های بلند مدت و کوتاه مدت، قدم‌های خوبی برداشته شد و به مردم گزارش داده خواهد شد که چه اقداماتی در خصوص اقتصاد مقاومتی انجام شده است.

روحانی تصریح کرد: کاهش اتکاء به نفت و تکیه بر مالیات در بودجه سال ۹۵، فزونی صادرات بر واردات، قدم‌های خوب در زمینه رشد اقتصادی، به دست آوردن جایگاه گذشته در صادرات نفت، گشایش روابط بانکی و حل مشکلات در حوزه حمل و نقل، از جمله اقدامات دولت یازدهم در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده است.

رییس‌ جمهور با بیان اینکه در سال جاری توانستیم با وجود معضلات و مشکلات موجود در منطقه، امنیت و آرامش را که هدف مهم دولت و نظام است، برقرار کنیم گفت: از همه نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی که از امنیت کشور به خوبی حراست کرده‌اند، قدردانی می کنم.

روحانی در ادامه با اشاره به اهتمام ویژه مقام معظم رهبری به موضوع آسیب های اجتماعی و همچنین قدم‌های موثر دولت برای مبارزه با این آسیب‌ها اظهار داشت: در این زمینه، معاونت اجتماعی وزارت کشور به یک سازمان ارتقاء یافت و شورای اجتماعی کشور به ریاست رییس جمهوری برای مقابله با این آسیب‌های اجتماعی، آغاز بکار کرد.

وی تصریح کرد: آمارها نشانگر موفقیت دولت در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی است که البته راه طولانی در این زمینه در پیش است.

رییس‌ جمهور با اشاره به میلاد حضرت زهرا(س) و همچنین بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی در آستانه سال جدید گفت: به همه بانوان و مادران جامعه، ولادت این بانوی گرامی اسلام را تبریک می گویم. ایشان فخر همه مسلمانان و زنان عالم و سرور بانوان جهان است که راه سعادت، سبک زندگی، اطاعت خداوند و راه مبارزه با انحرافات را به همگان به ویژه بانوان نشان داد.

روحانی تأکید کرد: وجود مقدس حضرت فاطمه زهرا(س) نشان می‌دهد که اسلام، مکتبی با عظمت بوده که بانویی جوان را به منزلتی عالی می‌رساند و برای همه تاریخ و انسان‌ها، الگویی بزرگ می شود.

رییس‌ جمهور با اشاره به اقدامات دولت در جهت خدمت‌رسانی به بانوان گفت: بانوان ایرانی در زمینه‌های آموزشی، علمی، اجتماعی و سیاسی همپای مردان در حال حرکت هستند که البته باید تبعیض‌های جنسیتی که از قرن‌ها پیش وجود داشته، جبران شود.

روحانی با تأکید بر حضور بیشتر زنان در عرصه‌های مدیریتی کشور اظهار داشت: این جزء وظایف دولت است و بر ادامه این راه اهتمام ویژه داریم.

رییس‌ جمهور با تأکید بر اینکه امیدواریم سال جدید سال محبت، دوستی و برادری و با سالروز ولادت حضرت زهرا(س) در آستانه آن، سالی نیکو باشد گفت: باید کینه‌ها کنار گذاشته شود و به جای تفرقه، انشقاق و حرکت های جناحی، همگان به دنبال، اتحاد و حفظ امنیت و منافع ملی باشیم.

روحانی با بیان اینکه باید اختلافات کنار گذاشته شود و روابط و فضای جدیدی گشوده شود، تا سال آینده شاهد انسجام اجتماعی بیشتر باشیم گفت: با وحدت، همبستگی، اخوت و برادری، می‌توانیم به همه اهداف بلند نظام دست پیدا کنیم.

رییس‌ جمهور همچنین با اشاره به اقدامات دولت برای رفاه حال مسافران در ایام تعطیلات نوروزی گفت: امیدواریم تمام سفرهای مردم در این ایام همراه با خیر و سلامت باشد و همه ارگان‌ها برای خدمت‌رسانی به مسافران آماده هستند.

روحانی با اشاره به مشکلات محیط زیستی و طبیعی در برخی از استان‌ها به ویژه خوزستان و همچنین عدم احتیاط و به تبع آن وقوع برخی حوادث رانندگی گفت: امیدواریم در سال جدید شاهد حوادث غمبار و مشکل‌آفرین نباشیم و در همه زمینه‌ها رشد و شکوفایی در کشور بوجود بیاید.

وی با تأکید بر اینکه مردم همواره در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کنار دولت بوده‌اند اظهار داشت: باید دست به دست هم دهیم و با تلاش و انسجام بیشتر در همه بخش‌ها به ویژه اقتصادی، موفقیت، رشد و شکوفایی بوجود آوریم.

روحانی با اشاره به اهمیت و وظیفه خطیر اطلاع‌ رسانی و تشکر و قدردانی از همه خبرنگاران و رسانه‌های سراسر کشور، اظهار داشت: رسانه‌ها باید برای اطلاع‌رسانی پیشرفت‌های کشور به مردم در سال آینده پیشتاز باشند و با خبررسانی به موقع و دقیق به تحقق هر چه بیشتر منافع ملی کمک کنند.