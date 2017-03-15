شناسایی ظرفیت های اقتصادی کردستان برای جذب سرمایه گذار ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی امروز چهارشنبه در دومین جلسه شورای دستگاه های نظارتی و پنجره واحد سرمایه گذاری استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: هدف از ایجاد مرکز خدمات و پنجره واحد سرمایه گذاری، سهولت در دستیابی سرمایه گذار به سرمایه گذاری مطمئن در یک منطقه است.

وی با بیان اینکه بهبود فضای کسب و کار امروز یکی از مهمترین شاخص های توسعه کشورها محسوب می شود، عنوان کرد: درچند سال پیش ثبت شرکت برای سرمایه گذار خارجی در کشورما ۶ ماه به طول می انجامید.

وی اظهارداشت: وقتی که سرمایه گذار اعم از داخلی و خارجی شاهد پروسه طولانی مدت در صدور مجوزها واستعلامات در هر کشور و منطقه ای باشد، بی شک از ادامه کار پشیمان شده و کشور دیگری را برای سرمایه گذاری خود انتخاب می کند.

استاندار کردستان بیان کرد: انجام کار ارباب رجوع به ویژه سرمایه گذاران در اسرع وقت و با دقت به معنای تکریم این افراد از سوی پرسنل اداری است.

زاهدی با طرح این سوال که آیا ایجاد سامانه مجازی پنجره واحد سرمایه گذاری در کردستان برای نخستین بار است در کشو انجام می شود، گفت: وقتی چنین سامانه ای در استان های دیگر کشور هم چون آذربایجان غربی پنج سال است راه اندازی شده، دیگر انتظار می رود راه اندازی آن در استان بدون نقص و خطا انجام شود.

وی با تاکید براینکه اختلافات دستگاه های مختلف در بحث استعلامات باید از طریق این سامانه حل شود، بیان کرد: تامین زمین از مسائل اصلی مربوط سرمایه گذاری دراستان است و همواره این مهم منجر به ایجاد اختلافاتی در دستگاه های اجرایی هم چون سازمان جهاد کشاورزی با سایر دستگاه ها می شد.

وی اظهارداشت: تلاش های مطلوبی انجام شده که زمین مورد نیاز سرمایه گذاران از طریق شرکت شهرک های صنعتی استان تامین شود و با تحقق این مسئله بی شک مشکل زمین برای سرمایه گذاری دراستان برطرف خواهد شد.

استاندار کردستان عنوان کرد: یکی از موارد مهمی که باید به آن توجه کنیم این است که زمینه ها و حوزه های سرمایه گذاری دراستان باید مشخص شود.

زاهدی اضافه کرد: سال آینده مشاورذی صلاحی برای بررسی و شناسایی تمامی ظرفیت های اقتصادی استان به کار گرفته می شود.

وی بیان کرد: تعدادی افراد فرصت طلب به نام سرمایه گذار و تنها به قصد کسب زمین، وارد پرسه سرمایه گذاری دراستان می شوند لذا باید با دقت بیشتری در این رابطه عمل شود.