گتوند مقام نخست قبولی در کنکور خوزستان را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله احمدی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش خوزستان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۱ هزار و ۷۶۵ نفر دانش آموز در دوره دوم متوسطه مشغول به تحصیل هستند. در این بین ۳۸ هزار و ۲۶۱ نفر پایه دهم، ۳۷ هزار و ۳۹۷ نفر پایه سوم، ۲۶هزار و ۱۰۷ نفر در پیش دانشگاهی مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: هم اکنون ۲۸ درصد دانش آموزان فوق در رشته ریاضی فیزیک، ۵۴.۵ در رشته علوم انسانی، ۱۶.۵ درصد علوم تجربی و یک درصد در علوم هنری و معارف اسلامی مشغول به تحصیل هستند.

احمدی تصریح کرد: سال گذشته ۶۶ هزار نفر در کنکور حضور داشتند که ۳۵ درصد در جنس دختر و ۳۹ درصد در جنس پسر قبول شدند. در سال آینده حداقل ۶۶ هزار نفر شرکت کننده خواهیم داشت که از این تعداد ۳۸ درصد فقط در اختیار ما هست و مابقی افرادی غیر در اختیار هستند.

رئیس اداره دوره دوم متوسطه آموزش و پرورش خوزستان بیان کرد: تشکیل ستاد کنکور و بررسی راهکارها برای رسیدن به نتایج مطلوب، دریافت گزارش مناطق برای بهبود جایگاه کنکور، گتوند مقام اول کنکور را در سطح استان کسب کرد که با تشکیل جلسات هم اندیشی تجربیات آنها را منتقل کردیم، برگزاری همایش های مشاوره ای، کاهش اضطراب تست زنی، روانشناسی و کنکور از جمله اقدامات انجام شده است.

احمدی عنوان کرد: آدرس کلیه پایگاه های مطالعاتی کنکور که ۸۰ واحد در استان هستند برای دختران یک پایگاه و برای پسران هم یک پایگاه در هر منطقه تعیین کردیم تا در ایام تعطیلات نیز امکان مطالعه داشته باشند. توزیع ۲۶ هزار برگ بروشور و پنج هزار و ۶۰۰ جلد کتاب سوالات نهایی بین دبیرستان ها نیز از دیگر اقدامات انجام شده است. ۱۸ هزار ساعت آموزش توسط خیران آموزشی انجام دادیم.